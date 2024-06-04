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國慶焰火首度在雲林 縣府總動員

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
國慶焰火首次在雲林施放，地點以虎尾高鐵特定區、西螺大橋呼聲最高，圖為虎尾高鐵特定區空拍照。圖／雲林縣府提供
國慶焰火首次在雲林施放，地點以虎尾高鐵特定區、西螺大橋呼聲最高，圖為虎尾高鐵特定區空拍照。圖／雲林縣府提供

國慶焰火首度要在雲林施放，地方高度關注施放地點，以虎尾高鐵特定區、西螺大橋呼聲最高，內政部常務次長吳堂安昨至高鐵特定區會勘。縣長張麗善說，吳堂安提出避免以往發生焰火提早施放等缺失，至於確定施放位置，將由擔任國慶焰火籌備委員會主委的立法院長韓國瑜拍板。

國慶焰火施放規畫昨天成為議會質詢焦點，縣議員張庭綺說，這是雲林有史以來第1次承辦國慶焰火活動，但距離國慶日只剩4個月，時間非常緊迫，要如何串聯系列活動為雲林各鄉鎮帶來觀光效益，對縣府是一大考驗。

張麗善說，無論交通疏散、動線規畫、所有流程等，縣府已如火如荼進行，可能到最後1個月才能完全確定，前年嘉義國慶焰火總經費約8300萬元，縣府初步評估，除1200萬元軍備局焰火施放費用，縣府約需募款5千萬元，已開始向企業募款，有宗教團體認同率先捐款100萬元，希望企業等各界共襄盛舉。

吳堂安下午到高鐵特定區會勘，張麗善說，吳提出幾個過去國慶焰火活動的缺失要雲林注意，包括邀請函一定要國慶焰火籌備委員會主任委員、縣長共同具名、不要再發生提早施放情形等，另，無人機表演一定要使用台灣製無人機，且不能有其他干擾，至於經費籌措會協助地方。

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