長庚嘉縣設「速凍工廠」 董座：供餐全台長庚醫療體系

嘉義縣政府持續招商，研發與製造醫療器材的商長庚醫學科技公司前年標得5381坪馬稠後產業園區後期土地，將投資35億元興建全新智能化廠房，今舉行動土典禮；公司指出，智能化廠房樓地板面積達9585坪，預計2026下半年投產。

長庚醫科公司董事長楊麗珠說，此次設廠除擴大原醫材產品產能外，另也規畫成立速凍工廠，跨入速凍食品產業，將可結合嘉義縣豐富、多樣化的農產食材，打造在地供應鏈，未來可提供全台長庚醫療體系住院病患、家屬及員工供餐使用。

「讓醫療產品國人製造、國人使用！」楊麗珠表示，會引進更好的技術，如電腦斷層、核磁共振等大型儀器就有辦法自己修復，也因應電子病歷資訊化、提升管理效能等需求，擴廠是必要，在嘉縣也可提供更多工作機會。

縣長翁章梁、副議長陳怡岳、鹿草鄉長嚴珮瑜、朴子市長吳品叡、長庚院長楊仁宗等人今執鏟動土。翁章梁指出，長庚醫科公司新廠動土為在地帶來新的活力，嘉義優鮮也可與速凍食品結合，對於未來醫療品質提升非常有信心，盼工程圓滿順利。

經發處表示，馬稠後產業圈區第1期目前已有29家廠商進駐，其中26家廠商生產營運中，後期園區正在進行公共工程，購地進駐廠商也陸續交地興建中，未來將結合嘉義科學園區，亞創中心、民雄航太，水上、中埔產業園區，帶動嘉縣產業發展。