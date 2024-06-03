快訊

2026新北選戰布局 侯友宜接班「挺劉排川」？李四川曝態度

英特爾執行長基辛格提前來台 宴請台廠高層…劉揚偉、陳俊聖都來了

端午連假都不通！基隆潮境公園崩塌近10樓高 估下周二搶通

國土計畫法說明會爆滿 農民不滿：應刪檢舉獎金 不要造成對立

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
921整治示範區顧問陳孟達呼籲，各縣市政府暫緩送出國土計畫法。圖／議員吳振嘉提供
921整治示範區顧問陳孟達呼籲，各縣市政府暫緩送出國土計畫法。圖／議員吳振嘉提供

台中市農業局今舉辦「國土計畫法」說明會，現場滿座，農民抨擊中央不應貿然實施，希望市府暫緩送國土功能分區圖，中央暫緩實施。另建議被劃為國土保育區第一、二類的土地業主，政府應獎勵或補償業主的配合政策，不應設檢舉獎金，以免造成造成農民猜忌對立，紛爭不斷。

農業局舉辦說明會，約有上百人參加，東勢果菜市場農會二樓會議室全滿，凸顯農民對國土計畫法的關注。

前台中縣政府農業局長趙令熙表示，基於國土的功能分區及其分類受到禁止或限制其他使用，是政府強加於各個土地所有權人的事項。

他認為，配合政府永續發展的民眾理應給予合理的補償或獎勵，起碼應比照造林獎勵金方式與補助，才合理。而不是嚴懲重罰，希望在還沒訂定合理補償和獎勵方式前，暫緩公布施行。

趙令熙說，在罰則中第40條第1項將罰鍰提撥一定比率，供民眾檢舉獎勵使用。他建議刪除，因目前以科技發達的程度，例如以航照圖比照變異點，非常容易發現任何一宗土地違規或違法使用的情形。不應再設檢舉獎金，造成民眾之間的紛爭、猜忌或對立。

曾任921國家重大災難整治示範區顧問陳孟達指出，行政院的濕地法、非核家園綠能政策，都因無相關配套措施，貿然推出導致全民受害。現在國土計畫法也如此，受害最大的將是弱勢的農民。

陳孟達建議各縣市政府，比照雲林縣政府，暫緩將國土功能分區圖送交中央，以期中央暫緩實施。而且中央相關的使用規範不明，將導致地方政府與民眾無所適從，日後第一線的地方公務員將深受困擾，同時「罰則要合理化，不能過苛。」

陳孟達建議，行政院應要求與國土計畫法相關的林務署、國產署、水保署、原民署等單位，在6個月內研擬具體落實國土計畫法核心目標措施，並於1年內在全台灣分區設置觀摩示範區，兩年後再實施國土計畫法。

前台中縣政府農業局長趙令𤋮強烈建議，國土計劃法因刪除檢舉獎金，不要造成農村對立。圖／議員吳振嘉提供
前台中縣政府農業局長趙令𤋮強烈建議，國土計劃法因刪除檢舉獎金，不要造成農村對立。圖／議員吳振嘉提供

行政院 農民 非核家園

延伸閱讀

國土計畫法最高罰千萬 馬文君：對弱勢農民開刀

籲延後實施國土計畫法 鍾東錦：農業縣普遍心聲

南投逾7成土地畫為國土保育區 許淑華：如判死刑縣民惶恐

農業權未獲保障前 雲林縣將暫緩送交國土功能分區圖

相關新聞

「今年害了了」台南文蛤傳大量死亡 老養殖戶12公頃幾乎全滅

台南市沿海地區文蛤近日傳出大量死亡，有老漁民養殖12公頃即將收成幾乎全滅，損失慘重，立委郭國文等人下午前往七股現勘，除要...

農民不滿國土計畫法 籲刪除檢舉獎金不要造成農村對立

台中市農業局今舉辦「國土計畫法」說明會，現場滿座，農民抨擊中央不應貿然實施，希望市府暫緩送國土功能分區圖，中央暫緩實施。...

國慶焰火在雲林…地點待韓國瑜拍板 內政部要求「3大缺失」勿再犯

雲林女婿、立法院長韓國瑜拍板定案2024國慶焰火首度在雲林施放，地方高度期待，施放地點以虎尾高鐵特定區、西螺大橋呼聲最高...

全聯這款雞肉檢出違規用藥 南市衛生局下架…只剩3包

衛福部食藥署今公布今年度3至4月份，衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，其中，台南市「全聯實業股份有限公司延平分公司」販...

西螺福興宮18年「太平媽祖獎」 今年300學生獲獎

雲林縣西螺福興宮18年前開辦「太平媽祖獎」，提供給表現優秀的學子，已有逾5千名學生領取，今年廟方準備行動電源、悠遊卡、文...

台南新化體育公園PU跑道待改善 教育部允諾補助6成經費

台南新化體育公園為新化唯一的體育公園吸引不少居民使用，但長年下來許多設施、設備都需汰舊換新，包含PU跑道、籃球場等，立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。