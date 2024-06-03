國土計畫法說明會爆滿 農民不滿：應刪檢舉獎金 不要造成對立
台中市農業局今舉辦「國土計畫法」說明會，現場滿座，農民抨擊中央不應貿然實施，希望市府暫緩送國土功能分區圖，中央暫緩實施。另建議被劃為國土保育區第一、二類的土地業主，政府應獎勵或補償業主的配合政策，不應設檢舉獎金，以免造成造成農民猜忌對立，紛爭不斷。
農業局舉辦說明會，約有上百人參加，東勢果菜市場農會二樓會議室全滿，凸顯農民對國土計畫法的關注。
前台中縣政府農業局長趙令熙表示，基於國土的功能分區及其分類受到禁止或限制其他使用，是政府強加於各個土地所有權人的事項。
他認為，配合政府永續發展的民眾理應給予合理的補償或獎勵，起碼應比照造林獎勵金方式與補助，才合理。而不是嚴懲重罰，希望在還沒訂定合理補償和獎勵方式前，暫緩公布施行。
趙令熙說，在罰則中第40條第1項將罰鍰提撥一定比率，供民眾檢舉獎勵使用。他建議刪除，因目前以科技發達的程度，例如以航照圖比照變異點，非常容易發現任何一宗土地違規或違法使用的情形。不應再設檢舉獎金，造成民眾之間的紛爭、猜忌或對立。
曾任921國家重大災難整治示範區顧問陳孟達指出，行政院的濕地法、非核家園綠能政策，都因無相關配套措施，貿然推出導致全民受害。現在國土計畫法也如此，受害最大的將是弱勢的農民。
陳孟達建議各縣市政府，比照雲林縣政府，暫緩將國土功能分區圖送交中央，以期中央暫緩實施。而且中央相關的使用規範不明，將導致地方政府與民眾無所適從，日後第一線的地方公務員將深受困擾，同時「罰則要合理化，不能過苛。」
陳孟達建議，行政院應要求與國土計畫法相關的林務署、國產署、水保署、原民署等單位，在6個月內研擬具體落實國土計畫法核心目標措施，並於1年內在全台灣分區設置觀摩示範區，兩年後再實施國土計畫法。
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