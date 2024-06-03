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國慶焰火在雲林…地點待韓國瑜拍板 內政部要求「3大缺失」勿再犯
雲林女婿、立法院長韓國瑜拍板定案2024國慶焰火首度在雲林施放，地方高度期待，施放地點以虎尾高鐵特定區、西螺大橋呼聲最高，但懸而未決，內政部常務次長吳堂安今到雲林拜會雲林縣長張麗善，要求要注意以往3大缺失不能再犯，並到高鐵特定區會勘，搜集地方意見後帶回，施放地點將由擔任國慶焰火籌備委員會主委的韓國瑜拍板定案。
張麗善表示，下午已與次長吳堂安見面，將現在初步規畫的交通動線、安全做一些討論，目前相關活動已陸續上網招標，這次開會主要是釐清中央與地方權責，並把地方意見帶回，已指派副縣長謝淑亞擔任籌備委員會的副秘書長，焰火施放地點經主任委員韓國瑜拍板定案施放地點立刻公布，「時間不會太晚」。
張麗善說，吳堂安有提出幾個過去國慶焰火活動的缺失，要求雲林要注意，包括邀請函一定要國慶焰火籌備委員會主任委員、縣長共同具名，來賓致詞時間要掌握，不要再發生焰火提早施放事宜，另外，無人機表演一定要使用台灣製無人機，且不能有其他干擾，至於經費籌措會協助地方。
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