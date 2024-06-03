關廟射擊場獲中央1億元補助 立委林宜瑾考察盯進度

民進黨立委林宜瑾今天安排立法院教育及文化委員會與相關單位官員，考察台南市新化體育公園跑道改善及關廟射擊場新建工程，盼完成後有助推廣運動及培訓年輕射擊選手。

林宜瑾表示，「新化區體育公園PU跑道改善工程」計畫經費新台幣2600萬元，「台南市關廟射擊場新建工程」經費1.9億元，共2億1600萬元建設經費。

林宜瑾說明，新化體育公園PU跑道已使用27年，遲遲未全面翻新，需經費修繕以保障民眾運動安全，並有利推廣全民運動；另外，台南市長年缺乏專業射擊訓練場地，導致栽培人才不易，地方高度期待能建設國際級射擊訓練場，提供選手作為培訓基地。

林宜瑾指出，在台南市長黃偉哲支持，以及她與台南市射擊協會理事長蔡岳勳奔走下，台南市體育局已於今年2月正式提案，「新化區體育公園PU跑道改善工程」、「台南市關廟射擊場新建工程」皆可於體育署補助經費1億1560萬元額度內獲得補助。

參與考察的教育部次長張廖萬堅表示，「新化區體育公園PU跑道改善工程」案，體育署應以計畫經費2600萬的6成加以補助，對推展全民運動具相當幫助；關廟射擊場完成後能夠首要扎根學生訓練，未來如有擴充計畫，體育署亦將密切注意。

體育署副署長房瑞文強調，關廟射擊場將成為由縣市政府推動興建的第一個靶場，中央已核定針對單一案最高額度補助，也就是1億元經費，期待未來可與全國射擊協會相互配合，讓關廟射擊場能辦理全國性賽事。

台南市政府體育局主任秘書陳崇彝補充說明，關廟射擊場預計將建設室外2座飛靶，以及室內3座25米手槍、1座10米空氣槍場地。

林宜瑾表示，將持續督促相關單位工作規劃，運動推廣需要中央與地方全力配合，強化運動產業鏈則須全民投入，她會持續努力，讓運動成為台灣躍上國際舞台的國家軟實力，更是全民共享的健康守護盾。