長庚醫學科技投資35億 嘉義全新智能廠房動土

長庚醫科公司投資新台幣35億在嘉義馬稠後產業園區興建全新智能化廠房，生產病房設備、儀器及智慧醫療相關產品，還將跨足速凍食品等，今天舉行動土；董事長楊麗珠說，估2026年下半年投產。

長庚醫學科技股份有限公司嘉義廠今天動土，邀請嘉義縣長翁章梁、副議長陳怡岳、經發處長江振瑋、嘉義長庚醫院院長楊仁宗等人參加。

楊麗珠致詞表示，長庚醫科公司自1999年成立至今已25年，初期僅生產電動病床，逐步發展為國內病床設備領導品牌。

因應市場及科技演變，楊麗珠說，未來嘉義廠除生產既有產品外，還將跨足速凍食品、中醫產品及醫用口罩等產業，並採自動化、智慧化、節能化工廠管理，預計2026年下半年投產。

翁章梁表示，長庚醫科公司所生產醫用電動床在台灣市占率達70%以上，長庚醫科公司至馬稠後園區設廠，除可與嘉義縣醫療資源結合，亦可透過在地豐富及多樣化農產食材，打造食品生產在地供應鏈。

翁章梁指出，目前馬稠後園區第一期已有29家廠商進駐，二期園區也陸續交地興建中；未來將結合嘉義科學園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心與民雄航太研發基地及水上、中埔2產業園區的開發，共同帶動嘉義縣產業發展。

長庚醫科公司表示，嘉義廠預計興建樓地板面積達9585坪的全新智能化廠房，除擴大原醫材產品產能外，另外規劃成立速凍工廠，跨入速凍食品產業，將可提供長庚醫療體系住院病患、家屬及員工供餐使用。