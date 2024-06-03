快訊

不到10秒…行車記錄器還原基隆山崩瞬間 1機車急逃「巨石吞沒貨車」

影／基隆大規模走山2人車內遭砸受傷 基隆長庚說明最新傷勢

影／驚心動魄40秒 他漁船上拍下基隆潮境「零星落石到整片山崩」全畫面

嘉縣鹿草102歲人瑞秀包粽神技 「以前要包1、2百顆」

中央社／ 嘉義縣3日電

「粽情粽藝祖孫包粽樂」活動今天在鹿草鄉舉辦，102歲人瑞黃王嫌示範、傳承包粽技巧，只見她手腳俐落兩、三下就綁好肉粽，引起一陣歡呼，肉粽將送給獨居老人及弱勢家庭。

台灣活力老化推展協會今天邀鹿草鄉的長輩與小朋友一同綁肉粽送給鄉內的弱勢家庭，並傳承傳統技巧，請到三角村102歲人瑞夫妻黃水船與黃王嫌出席。

黃王嫌露一手「老」手藝，兩、三下就包好一顆肉粽，現場的人紛紛舉起大姆指說讚，黃王嫌說，以前到端午節都要包1、2百顆肉粽送兒女。鹿草鄉長嚴珮瑜自嘆不如，告訴中央社記者今天是來學習的。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴表示，活動緣起於去年成立共享食物銀行，有服務使用者收到月餅時說，已3、4年沒有吃到月餅了；還有長輩日常以白飯拌醬油裹腹，飯菜來源是殯葬業為他送來祭拜往生者後的拜飯。

因此，今年集結在地及各界的力量，由協會服務的關懷據點及活力站的長輩加入關懷行動，騎機車將親手包的粽子送到社區裡獨居及弱勢長輩手中，共送了104戶。

獨居老人 老化 長輩

延伸閱讀

與梁見後有聯繫管道 翁章梁：爭取美超微嘉縣設廠

高人氣「財神粽」平安又開運 雲林弱勢家庭有口福

中市宮廟至嘉縣梅山玉虛宮進香 男乩身突倒地送醫不治

嘉縣老翁騎車迷途跌落山溝腿骨折 幸被農民發現

相關新聞

「今年害了了」台南文蛤傳大量死亡 老養殖戶12公頃幾乎全滅

台南市沿海地區文蛤近日傳出大量死亡，有老漁民養殖12公頃即將收成幾乎全滅，損失慘重，立委郭國文等人下午前往七股現勘，除要...

全聯這款雞肉檢出違規用藥 南市衛生局下架…只剩3包

衛福部食藥署今公布今年度3至4月份，衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，其中，台南市「全聯實業股份有限公司延平分公司」販...

西螺福興宮18年「太平媽祖獎」 今年300學生獲獎

雲林縣西螺福興宮18年前開辦「太平媽祖獎」，提供給表現優秀的學子，已有逾5千名學生領取，今年廟方準備行動電源、悠遊卡、文...

台南新化體育公園PU跑道待改善 教育部允諾補助6成經費

台南新化體育公園為新化唯一的體育公園吸引不少居民使用，但長年下來許多設施、設備都需汰舊換新，包含PU跑道、籃球場等，立委...

南市抽驗生鮮蔬果農藥殘留 九層塔不合格最多

台南市衛生局定期針對各市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，今年1至5月共抽驗175件，...

與梁見後有聯繫管道 翁章梁：爭取美超微嘉縣設廠

繼爭取到台積電CoWoS先進封裝新廠在嘉義縣設廠後，縣長翁章梁今天說，美超微執行長梁見後是嘉義子弟，已建立雙方聯繫管道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。