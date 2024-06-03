嘉縣鹿草102歲人瑞秀包粽神技 「以前要包1、2百顆」

「粽情粽藝祖孫包粽樂」活動今天在鹿草鄉舉辦，102歲人瑞黃王嫌示範、傳承包粽技巧，只見她手腳俐落兩、三下就綁好肉粽，引起一陣歡呼，肉粽將送給獨居老人及弱勢家庭。

台灣活力老化推展協會今天邀鹿草鄉的長輩與小朋友一同綁肉粽送給鄉內的弱勢家庭，並傳承傳統技巧，請到三角村102歲人瑞夫妻黃水船與黃王嫌出席。

黃王嫌露一手「老」手藝，兩、三下就包好一顆肉粽，現場的人紛紛舉起大姆指說讚，黃王嫌說，以前到端午節都要包1、2百顆肉粽送兒女。鹿草鄉長嚴珮瑜自嘆不如，告訴中央社記者今天是來學習的。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴表示，活動緣起於去年成立共享食物銀行，有服務使用者收到月餅時說，已3、4年沒有吃到月餅了；還有長輩日常以白飯拌醬油裹腹，飯菜來源是殯葬業為他送來祭拜往生者後的拜飯。

因此，今年集結在地及各界的力量，由協會服務的關懷據點及活力站的長輩加入關懷行動，騎機車將親手包的粽子送到社區裡獨居及弱勢長輩手中，共送了104戶。