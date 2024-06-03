「今年害了了」台南文蛤傳大量死亡 老養殖戶12公頃幾乎全滅

台南市沿海地區文蛤近日傳出大量死亡，有老漁民養殖12公頃即將收成幾乎全滅，損失慘重，立委郭國文等人下午前往七股現勘，除要求審視現有天然災害救助辦法應要有「彈性」並要求漁業署2周內完成文蛤認定天然災害補助程序，維護養殖業者權益。

雲林沿海上月中旬才傳出文蛤災情，近來嘉義、台南也陸續出現，安南區水產養殖產銷班第3班班長郭清連在土城放養約12公頃，日來幾乎全數死光光，大量文蛤還沉在魚塭地底，推估後續打撈整地預估又得花50萬元，他語帶無奈說，今年都害了了。

立委郭國文、林俊憲、市議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡、七股區長李佳隆等人今下午前往七股區十份里與水產試驗所、市府農業局人員現勘，數十名養殖業者來關切。

南縣區漁會總幹事陳崇德及多名漁民說，其實這一波文蛤死亡在今年初陸續上演，許多養殖戶都自己吸收損失，郭清連也說，這次也不是要政府救助，但是養殖區附近許多溝渠長期未疏濬，造成文蛤大量死亡，再這樣下去，未來恐斷送文蛤產業。

郭國文表示，接獲漁民陳情接近收成期，不過卻因水質有些太淡有些太鹹，水質不佳造成災損，科學上來講通常文蛤在農曆3、6、9月季節變換時，易有產生病變死亡情形，不過農業部目前做法因認定無颱風，恐怕不符合救助辦法。蔡蘇秋金表示，去年也跟郭國文來現勘，當時久旱不雨，海水鹹度偏高，最後採專案方式辦理，地方聲音認為在目前氣候變遷下，傳統天然災害補助定義需要作出調整。

林俊憲也指出，極端氣候越來越寧縣，農業部對天然災害辦法要有「彈性」，否則漁民每年快收成時都要花時間、經濟成本擔憂，建議朝專案專審查方式。郭國文也提到許多文蛤戶納保率偏低，相關農政單位應該針對土地所有權人跟實際養殖戶不同做出檢討。