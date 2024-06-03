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西螺福興宮18年「太平媽祖獎」 今年300學生獲獎

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣西螺福興宮18年前開辦「太平媽祖獎」，提供給表現優秀的學子，已有逾5千名學生領取，今年廟方準備行動電源、悠遊卡、文昌筆等禮物。圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮18年前開辦「太平媽祖獎」，提供給表現優秀的學子，已有逾5千名學生領取，今年廟方準備行動電源、悠遊卡、文昌筆等禮物。圖／西螺福興宮提供

雲林縣西螺福興宮18年前開辦「太平媽祖獎」，提供給表現優秀的學子，已有逾5千名學生領取，今年廟方準備行動電源、悠遊卡、文昌筆等禮物，約有300名學生獲獎。

福興宮為鼓勵學子，18年前開辦「太平媽組獎」，每年畢業典禮發給太平媽祖遶境會香經過的雲林崙背、二崙、莿桐、林內、西螺，及彰化溪州、埤頭、大城、二水、北斗等鄉鎮表現優秀的學子，年年發出300多份，今年約有300名學生獲獎。

福興宮董事長楊文鐘表示，今年「太平媽祖獎」準備行動電源、媽祖悠遊卡、太平媽及文昌帝君加持過的文昌筆和鵬程萬里金牌一面，不僅對於即將更上一層樓的學生來說很實用，也能鼓勵他們持續向學。

楊文鐘表示，希望透過「太平媽祖獎」激勵更多年輕學子參與地方公共事務，為社會公益同盡一份心力，廟方將繼續推動各種教育和社會服務活動，鼓勵學子們發揮所長，服務社會。

雲林縣西螺福興宮18年前開辦「太平媽祖獎」，提供給表現優秀的學子，已有逾5千名學生領取，今年廟方準備行動電源、悠遊卡、文昌筆等禮物。圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮18年前開辦「太平媽祖獎」，提供給表現優秀的學子，已有逾5千名學生領取，今年廟方準備行動電源、悠遊卡、文昌筆等禮物。圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮18年前開辦「太平媽祖獎」，提供給表現優秀的學子，已有逾5千名學生領取，今年廟方準備行動電源、悠遊卡、文昌筆等禮物。圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮18年前開辦「太平媽祖獎」，提供給表現優秀的學子，已有逾5千名學生領取，今年廟方準備行動電源、悠遊卡、文昌筆等禮物。圖／西螺福興宮提供

媽祖 悠遊卡

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