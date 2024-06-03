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台南新化體育公園PU跑道待改善 教育部允諾補助6成經費

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
立委林宜瑾（前右）今邀集教育部次長張廖萬堅（前左）等人，前往台南新化體育公園現勘，爭取PU跑道改善工程經費補助。記者萬于甄／攝影
立委林宜瑾（前右）今邀集教育部次長張廖萬堅（前左）等人，前往台南新化體育公園現勘，爭取PU跑道改善工程經費補助。記者萬于甄／攝影

台南新化體育公園為新化唯一的體育公園吸引不少居民使用，但長年下來許多設施、設備都需汰舊換新，包含PU跑道、籃球場等，立委林宜瑾今邀集教育部次長張廖萬堅、體育署副署長房文瑞現勘，市議員李偉智也在議會質詢。張廖萬堅承諾將以計畫經費補助6成，推動PU跑道改善工程。南市體育局則說，5日將邀集相關單位現勘籃球場設施。

林宜瑾表示，新化體育公園PU跑道已經使用27年，卻遲遲未全面翻新，南市府體育局今年2月提案，向中央申請新化區體育公園PU跑道改善工程經費，今邀集教育部、體育署等單位現勘，希望中央能盡快核定補助經費修繕，以保障鄉親運動安全，並持續推廣全民運動。

對此，張廖萬堅承諾，針對新化區體育公園PU跑道改善工程，體育署應以計畫經費2600萬元的6成加以補助，相信會對推展全民運動具有幫助。

另外，市議員李偉智提到，新化體育公園籃球場許多設施都待改善，包含防撞設施已破損、籃框老舊鏽蝕、天花板高低落差、休息區座椅不足等問題，相信這些問題僅需微小經費就可獲得大改善，也讓使用者相當有感。

南市體育局則回應，針對籃球場設施改善，已由新化區公所規畫申請補助修繕經費，5日也將邀集相關單位現勘籃球場設施，研議有關籃球框設備、防護墊，以及籃框標準高度等事項，提供民眾更優質運動設施。

立委林宜瑾表示，新化體育公園PU跑道已經使用27年，卻遲遲未全面翻新，今邀集教育部、體育署等單位前往現勘，爭取PU跑道改善工程經費補助。記者萬于甄／攝影
立委林宜瑾表示，新化體育公園PU跑道已經使用27年，卻遲遲未全面翻新，今邀集教育部、體育署等單位前往現勘，爭取PU跑道改善工程經費補助。記者萬于甄／攝影

張廖萬堅 運動 體育

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