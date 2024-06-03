聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南新化體育公園PU跑道待改善 教育部允諾補助6成經費
台南新化體育公園為新化唯一的體育公園吸引不少居民使用，但長年下來許多設施、設備都需汰舊換新，包含PU跑道、籃球場等，立委林宜瑾今邀集教育部次長張廖萬堅、體育署副署長房文瑞現勘，市議員李偉智也在議會質詢。張廖萬堅承諾將以計畫經費補助6成，推動PU跑道改善工程。南市體育局則說，5日將邀集相關單位現勘籃球場設施。
林宜瑾表示，新化體育公園PU跑道已經使用27年，卻遲遲未全面翻新，南市府體育局今年2月提案，向中央申請新化區體育公園PU跑道改善工程經費，今邀集教育部、體育署等單位現勘，希望中央能盡快核定補助經費修繕，以保障鄉親運動安全，並持續推廣全民運動。
對此，張廖萬堅承諾，針對新化區體育公園PU跑道改善工程，體育署應以計畫經費2600萬元的6成加以補助，相信會對推展全民運動具有幫助。
另外，市議員李偉智提到，新化體育公園籃球場許多設施都待改善，包含防撞設施已破損、籃框老舊鏽蝕、天花板高低落差、休息區座椅不足等問題，相信這些問題僅需微小經費就可獲得大改善，也讓使用者相當有感。
南市體育局則回應，針對籃球場設施改善，已由新化區公所規畫申請補助修繕經費，5日也將邀集相關單位現勘籃球場設施，研議有關籃球框設備、防護墊，以及籃框標準高度等事項，提供民眾更優質運動設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言