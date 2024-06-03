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南市抽驗生鮮蔬果農藥殘留 九層塔不合格最多

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市衛生局定期針對各市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，今年1至5月共抽驗175件，其中有158件符合規定、17件不合格。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局定期針對各市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，今年1至5月共抽驗175件，其中有158件符合規定、17件不合格。圖／南市衛生局提供

台南市衛生局定期針對各市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，今年1至5月共抽驗175件，檢驗結果今曝光，158件符合規定，但卻有17件不合格，衛生局也公布名單，針對不符規定產品，已要求下架不得販售，並依法處分辦理。

南市衛生局公布，17件不合格產品中，以九層塔3件不合格最多，其餘包含皇宮菜、紅鳳菜、香菜、格蘭菜、刈菜、白蘿蔔、敏豆、白木耳等，多數蔬果被檢出含有達滅芬、亞滅培等農藥殘留，且部分品項竟被檢出有多達3至4種農藥殘留。

其中，台南東區榮宏商行的紅鳳菜，今年2月被檢出有含有亞滅培、達滅芬、益達胺等3項農藥殘留；永康區一處火鍋料商行的皇宮菜，今年4月被檢出多達4種農藥殘留，包含亞滅培、待克利、美氟綜及百克敏等；來自雲林的漢光農業生技產出的格蘭菜，今年4月被檢出含克凡派、第滅寧、脫芬瑞等3種農藥超標，已移轄管衛生局。

另外，衛福部食藥署今年4月雖修正進口草莓農藥殘留容許量標準，但南市衛生局在1月、3月分別檢出新北全盛股份有限公司的草莓、紅莓-河內，含有氟尼胺農藥殘留，仍依法裁罰、移轄管衛生局查辦。

衛生局強調，蔬果農藥殘留若檢出超過限量標準，違反食安法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依法可處分責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰；販賣業者若無法交代來源，則依法可處新臺幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

台南市衛生局定期針對各市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，今年1至5月共抽驗175件，其中有158件符合規定、17件不合格。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局定期針對各市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，今年1至5月共抽驗175件，其中有158件符合規定、17件不合格。圖／南市衛生局提供

草莓 衛生局 農藥殘留

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