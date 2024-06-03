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黃敏惠率團訪南韓 老屋創新搶攻MZ世代遊客

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（中）今率市府團隊前往韓國參訪。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）今率市府團隊前往韓國參訪。圖／嘉義市政府提供

韓國已成為台灣主要國際觀光客來源，嘉義市長黃敏惠為此今率市府團隊前往韓國，市府表示，為期5天4夜推廣嘉義市觀光，攜手嘉義市城隍廟及觀光產業等各界代表，共同與韓國業者洽談國際旅遊合作，也將借鏡韓國成功的影視經驗，來充實市府十大旗艦「影視新協力計畫」。

黃敏惠率團飛抵韓國，交通部觀光署駐首爾辦事處郭笙如主任並接機，市府預計拜會韓國旅行業協會（KATA）、韓國文化振興院營運的「CKL企業支援中心」、及位於東大門設計廣場（DDP）的首爾設計基金會等單位。

黃敏惠說，2023年來台旅客國家人數韓國排名第3，今年第1季更躍升第2，韓國已成為主要國際觀光客來源市場，也是市府團隊前往韓國交流主因，而嘉市是聞名世界阿里山的入口門戶、阿里山林業鐵路的起點，孕育出獨特的林業文化與木材運輸產業鏈，阿里山林業鐵路也預計7月全線通車，此行將邀韓國遊客來嘉搭乘林業鐵路並體驗這座充滿歷史及人文的城市。

黃敏惠指出，嘉市建城已320年，這幾年從舊屋力、老屋卸妝、以修代租等計畫，吸引年輕一代在老屋內創造新文化風潮，開設風格特色小店，正契合韓國「MZ世代（在韓國泛指1981年至2010年之間出生）」追求自我風格的觀光旅遊消費模式。

市府這次特地選擇韓國首爾，是因首爾是MZ世代最喜歡旅遊的城市，值得嘉市推動觀光借鏡，另外首爾MZ世代占比，已突破整體人口數的35%，並成為首爾的主流人口族群，正是嘉市重要的潛在觀光客源。

黃敏惠也說，此次特別攜帶嘉義城隍廟結合女性社會企業培力計畫創作的什家將臉譜背包等文創商品、市府攜手民間合作榮獲2020年創業歸故里競賽亞軍的阿里山林業鐵路柴電火車頭模型拼圖、全台唯一花磚博物館的花磚，及來嘉義旅遊必買的方塊酥及阿里山高山茶等，引領韓國遊客深入瞭解嘉市。

嘉義市長黃敏惠（中）今率市府團隊前往韓國參訪。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）今率市府團隊前往韓國參訪。圖／嘉義市政府提供

嘉義 阿里山 首爾

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