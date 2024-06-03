高人氣「財神粽」平安又開運 雲林弱勢家庭有口福

國內財神祖廟的北港武德宮和行政院雲嘉南聯合服務中心合辦「五五粽香愛」，捐贈4千顆由財神爺加持過的「平安發財粽」給雲林家扶中心、夜光天使等，不但吃平安還祈求武財神保佑開運，把平安福運送到家，粽愛傳香更顯芬芳。

這項愛心粽是由婦雲林婦幼關懷協會與行政院雲嘉南區聯合服務中心、北港武德宮、立委劉建國、議員蔡岳儒共同主辦，今年特邀請武德宮駐點「總舖師」吳舜宣掌廚、配料，帶領志工動手包粽，雖然物價上漲，但粽大料多，不減量，一顆就足以讓人「呷飽擱平安」，希望大家吃了平安發大財。

武德宮秘書長蘇建華說，由縣議員蔡岳儒發起的愛心粽已15年，武德宮也熱烈參與，每年都將武財神的慈悲心，借由愛心粽傳達給經濟弱勢的家庭，今年的平安粽加上武財神的加持，希望讓大家都能平安開運，溫情加分。

蔡岳儒也感謝所有參與者多天來備料包粽的苦心。家扶督導王耀慶代表接受並說，原物料齊漲，市場肉粽一顆賣45元，這批粽子起碼為弱勢家庭分擔端午包粽開銷。