聽新聞
test
0:00 / 0:00
高人氣「財神粽」平安又開運 雲林弱勢家庭有口福
國內財神祖廟的北港武德宮和行政院雲嘉南聯合服務中心合辦「五五粽香愛」，捐贈4千顆由財神爺加持過的「平安發財粽」給雲林家扶中心、夜光天使等，不但吃平安還祈求武財神保佑開運，把平安福運送到家，粽愛傳香更顯芬芳。
這項愛心粽是由婦雲林婦幼關懷協會與行政院雲嘉南區聯合服務中心、北港武德宮、立委劉建國、議員蔡岳儒共同主辦，今年特邀請武德宮駐點「總舖師」吳舜宣掌廚、配料，帶領志工動手包粽，雖然物價上漲，但粽大料多，不減量，一顆就足以讓人「呷飽擱平安」，希望大家吃了平安發大財。
武德宮秘書長蘇建華說，由縣議員蔡岳儒發起的愛心粽已15年，武德宮也熱烈參與，每年都將武財神的慈悲心，借由愛心粽傳達給經濟弱勢的家庭，今年的平安粽加上武財神的加持，希望讓大家都能平安開運，溫情加分。
蔡岳儒也感謝所有參與者多天來備料包粽的苦心。家扶督導王耀慶代表接受並說，原物料齊漲，市場肉粽一顆賣45元，這批粽子起碼為弱勢家庭分擔端午包粽開銷。
今天四千顆愛心粽由行政院雲嘉南服務中心副執行長陳怡帆、前執行長許根尉、德宮幹事陳再良、蔡岳儒共同在武德宮正殿「過爐」加持後交給雲林家扶中心，有人說，有財神加持過的粽子，不僅呷平安，也能庇佑弱勢家庭也有經濟好轉的一天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言