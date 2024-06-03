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2波豐沛降雨 台南增加約1座烏山頭水庫蓄水量

中央社／ 台南3日電

台南3大水庫集水區繼5月28日迎來一波雨勢，昨天又有豐沛降雨挹注，曾文與烏山頭水庫合計蓄水率回升到4成以上，南化水庫蓄水率超過5成；2波降雨帶來約1座烏山頭水庫蓄水量。

南部山區昨天出現明顯雨勢，曾文水庫集水區累積雨量達120.3毫米，南化水庫143毫米，烏山頭水庫也有83.2毫米，皆與5月28日單日累積雨量相差不多；2波降雨預計對水情有明顯幫助。

經濟部水利署南區水資源分署今天中午12時觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量1億8920萬立方公尺，相連通的烏山頭水庫蓄水量5867萬立方公尺，2座水庫合計蓄水率42.5%；南化水庫蓄水量4679萬立方公尺，蓄水率52.46%。

與5月27日相較，曾文與烏山頭水庫合計蓄水量增加約5600萬立方尺，南化水庫增加約2300萬立方公尺，3大水庫合計增加水量，約等於1座烏山頭水庫容量。

台南山區今天則未出現明顯雨勢，至中午12時為止，3大水庫集水區降雨量最多的是曾文水庫4.8毫米，烏山頭水庫與南化水庫皆僅0.8毫米。

南化水庫 曾文水庫集水區 烏山頭水庫

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