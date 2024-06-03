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湖山水庫睽違半年大進補 800萬噸助攻今年水情暫時無虞

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣湖山水庫從四月底至今已進帳800多萬噸水，是去年10月至今最大進帳，因已進入汛期、雨季來臨，陸續有鋒面形成，估計今年水情暫時無虞。圖／湖山水庫管理中心提供
雲林縣湖山水庫從四月底至今已進帳800多萬噸水，是去年10月至今最大進帳，因已進入汛期、雨季來臨，陸續有鋒面形成，估計今年水情暫時無虞。圖／湖山水庫管理中心提供

連日鋒面過境為雲嘉地區帶來豐沛雨量，雲林縣湖山水庫從四月底至今已進帳800多萬噸水，是去年10月至今最大進帳，因已進入汛期、雨季來臨，陸續有鋒面形成，估計今年水情暫時無虞，但仍須節約用水，以因應各種氣候狀況。

經濟部水利署統計，湖山水庫截至今日上午有效蓄水量2518.05萬立方公尺、蓄水率49.7%，水庫管理中心主任李炎任表示，四月底鋒面已為集水區帶來雨量，加上近日雨勢明顯，水庫累計進帳800多萬噸，是去年10月之後最大進帳。

李炎任指出，湖山水庫每天提供20萬噸與集集攔河堰15萬噸水聯合運用，除供應雲林民生用水外，也日支援南彰化5萬噸、北嘉義6萬噸，800萬噸進帳足以供應雲林縣40天民生用水量。

中央氣象局預報又將有鋒面形成，李炎任表示，目前已進入雨季，估計今年水情暫時無虞，但仍須節約用水，以因應各種情況。

雲林縣湖山水庫從四月底至今已進帳800多萬噸水，是去年10月至今最大進帳，因已進入汛期、雨季來臨，陸續有鋒面形成，估計今年水情暫時無虞。圖／湖山水庫管理中心提供
雲林縣湖山水庫從四月底至今已進帳800多萬噸水，是去年10月至今最大進帳，因已進入汛期、雨季來臨，陸續有鋒面形成，估計今年水情暫時無虞。圖／湖山水庫管理中心提供

水庫 鋒面 雲林

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