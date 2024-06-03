國慶煙火首度在雲林 施放地點內政部下午會勘後做最後定奪

國慶煙火首次在雲林施放，確切施放地點成為議會藍綠關注焦點，雲林縣長張麗善表示，初步評估，虎尾高鐵特定區交通、疏散條件最為合適，今下午內政部將到場會勘做最後評估，縣府已著手規畫國慶煙火系列活動，並針對所需經費募款，盼企業、各界共襄盛舉。

民進黨議員張庭綺今質詢表示，這是雲林有史以來第一次承辦國慶煙火活動，但距離國慶日只剩四個月，時間非常緊迫，她很擔心，縣長講得頭頭是道，下面的人準備好了嗎？這不是舉辦一天活動而已，要如何串聯系列活動，為雲林各鄉鎮帶來觀光效益，對縣府是一大考驗。

張麗善表示，目前煙火施放地點還沒底定，初步以高鐵特定區、西螺大橋較有可能，今天下午內政部次長吳堂安要率隊到高鐵特定區會勘，做最後評估，無論是交通疏散、動線規畫、整體的規畫和包裝，包括所有流程的安排，縣府各局處都已經如火如荼地在進行，具體的內容和項目安排可能到最後一個月才能完全確定，呼籲大家不要操之過急，拭目以待。

雲林縣下半年有許多節慶活動，包括咖啡節、國際偶戲節等，張麗善表示，縣府已經規畫將國慶煙火作為主題，串聯下半年海洋音樂祭、農機展、偶戲節、咖啡節等活動，希望藉由國慶煙火秀來帶動地方繁榮。