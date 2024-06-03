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台南隆田文資園區推米食文化 包菱角粽體驗搶手

中央社／ 台南3日電

台南隆田Cha Cha文化資產教育園區連續2年在端午節推出包菱角粽體驗活動，今年活動開放報名後不久便額滿，另外推出新米食體驗「艾草湯圓」，盼讓更多民眾了解在地米食文化。

台南市文化資產管理處今天新聞稿指出，隆田ChaCha園區去年首度推出菱角粽活動大受好評，今年應許多民眾期待續辦，於8日至10日端午節假期，以嘉南大圳米食文化為特色主題，推出親子DIY包粽體驗，開放報名不久就宣告額滿，新推出的艾草湯圓體驗名額也剩不多。

園區人員指出，菱角為官田區著名特產，用來包粽子，可讓粽子除了粽葉香，還增添菱角香氣，而口感鬆軟的菱角亦可取代部分糯米，符合現代人講究健康飲食習慣，加上蓮子、香菇及瘦肉等配料，料多美味又少負擔。

園區人員指出，參加活動民眾包完菱角粽後，由園區提供於當天煮食，可在現場享用，而艾草湯圓則可以盒裝帶回，園區並將另外準備具養生概念美味銀耳甜湯，讓參加民眾有得玩又有得吃。

台南市文化局長謝仕淵表示，今年隆田Cha Cha園區與官田農會持續合作，鼓勵文化場館與當地農業串聯交集，是文化資產從在地特色出發重要指標，而米食是台灣人共同記憶，傳統粽子各地口味不同，成為獨有米食文化，包粽子體驗也是文化記憶傳承。

包粽子 文化資產

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