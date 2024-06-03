台南市國際龍舟錦標賽6日展開 慶平路段將交管
台南市國際龍舟錦標賽6月6日至10日在安平運河舉行，計有97隊2212名划槳好手前來競渡，會場周邊將有攤商展售及舞台表演活動。警方今天說，比賽期間在慶平路等周遭路段將交管，請用路人提前改道行駛，或是搭乘大眾運輸工具前來，以免塞在車陣中。
2024台南市國際龍舟錦標賽，將於6月6日晚間6點起舉行祭江及開幕儀式，展開為期5日龍舟系列活動，並於10日晚間8點15分舉行閉幕典禮。
警方說，屆時慶平路段(健康三街承天橋以西、安億路安億橋以東)於活動比賽時段將劃設為行人徒步區管制，其中慶平路與健康三街口、慶平路與育平七街60巷口、慶平路與安億路口及育平路與育平九街等4路口，將自每天下午3點至晚上10點管制車輛進入，住戶除外，以供民眾盡情觀賞龍舟競賽及體驗台南美食小吃。
台南市警四分局長曹儒林籲請鄉親，近日會場舞台及攤架陸續布置，用路人行經慶平活動路段時，請減速慢行或提前改道行駛，活動期間並請注意管制路段，且善加利用安億停車場、運河路停車場及安平港港濱歷史公園等停車場，亦鼓勵搭乘大眾運輸工具前來共襄盛舉，同時應遵守各路口執勤員警指揮疏導，以維交通安全。
另提醒觀賞賽事民眾請勿攀爬上運河護欄，注意自身安全，活動會場主舞台旁設有臨時機動派出所服務民眾。
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