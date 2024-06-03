星期評論／催出捷運 黃偉哲才能歷史留名

捷運是現代化城市的指標之一，六都僅台南至今尚無捷運，台南是國際觀光城市，加上南科園區等磁吸效應，觀光及外來就業人口大幅成長，但大眾運輸建設緩不濟急，尤其台南捷運建設談了30多年，仍在紙上作業階段，市民譏諷捷運一直在畫大餅，藍線已通過環評，市府目標2031年通車，市長黃偉哲能否在2026年卸任前動工，成就歷史定位？

1990年交通部首度完成台南捷運系統可行性研究，後續再做可行性研究和先期規畫，2002年行政院認為應優先考量高鐵台南站與台鐵台南站間的銜接路線，而台鐵沙崙線2011年完工後搭乘人數逐年上升，今年台灣燈會期間累計44萬人次進出，只是行經路線以仁德、歸仁地區為主，難顧及市區需求。

南科園區近年帶入買房人口，從周邊善化到永康、安南，一路涵蓋到歸仁區，府城的熱門旅遊路線則從台南火車站一路往西玩到安平區，捷運藍線、綠線都涵蓋，具體時程未明，沿線房價早應聲喊漲。

台中與台南大約都在1990年代起規畫捷運，國民黨籍台中市前市長胡志強任內動土，接棒的民進黨籍前市長林佳龍爭取提前試營運，市長不分藍綠都希望任內留下重大進展，終在2021年啟運首條路線；反觀民進黨長年執政的台南捷運也在差不多時間開始規畫，台南又是賴清德總統的本命區，卻至少晚台中10年通車，命運大不同。

南市府4月欣喜宣布首期藍線通過環評，但仍待核定綜合規畫、展開細部設計等，台南為富涵歷史的文化首都，深具獨特文化底蘊、歷史風貌，市府規畫採高架單軌系統，希望避免捷運建設衝擊台南景觀影響古都風貌，但舊城區具道路窄、路幅短，交通衝擊是一大難題，且掘地3尺恐有古蹟、遺構，對未來施工更是一大挑戰，先期規畫等作業更需謹慎，要能如期如質完工，撕掉「六都唯一沒有捷運」的難堪標籤，黃偉哲才能在歷史留名。