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台南捷運藍線拚後年動工 地方憂交通黑暗期

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

台南捷運藍線串聯永康區、東區、仁德區生活廊帶，路線全長約8.39公里。圖／台南市交通局提供
台南捷運藍線串聯永康區、東區、仁德區生活廊帶，路線全長約8.39公里。圖／台南市交通局提供
6都僅台南尚無捷運通行，目前規畫進度最快的是第1期藍線，3月起接連獲交通部綜合規畫審查、環評通過，力拚2026年底動工；有議員建議，捷運站體周邊的人行道改善、停車腹地盤點等要同步進行。市府指出，路線將行經永康區、東區、仁德等人口密集的發展核心區，會整體規畫。

交通局解釋，藍線採高架跨座式單軌系統，可行性研究原設置14站，在行政院指示考量後修正為10站，連結沿線醫療、學校、娛樂、休閒、文藝及重大交通轉乘節點，全線長度約8.6公里。

市議員朱正軒表示，藍線動工對地方而言心情是既期待又怕受傷害，尤其施工過程的交通黑暗期，勢必要提前強化南北向替代道路，以利中華路及中華東路分散大批車流，例如忠孝路從12公尺拓寬為20公尺工程，應加速推動，以配合南捷運動工期程。

朱也說，捷運系統對台南大眾運輸發展至關重要，而公共運輸的最後一哩路是「雙腳」，捷運站體周邊的人行道改善及停車腹地盤點等細部設計，應盡速完成，以利各界檢視及提出建議。

交通局表示，藍線是台南捷運優先路網進度最快的路線，已啟動基本設計作業，藍線延伸線則正辦理綜合規畫期中作業及可行性研究修正作業，另深綠、紅及綠線可行性研究正趕辦中，將盡速完成並提送中央審議。

人行道 公共運輸 台南 大眾運輸 捷運 替代道路

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