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高捷紅線再北延 擬2線銜接台南

聯合報／ 記者萬于甄王勇超潘奕言／連線報導
高雄捷運連結台南規畫 製表／萬于甄、林伯驊、王勇超
高雄捷運連結台南規畫 製表／萬于甄、林伯驊、王勇超

台南捷運紅線原計畫進入高雄與高捷銜接，因軌道系統不同生變，高捷規畫將岡山路竹延伸線再北延，於奇美博物館與南捷紅線相接。圖為奇美博物館。記者萬于甄／攝影
台南捷運紅線原計畫進入高雄與高捷銜接，因軌道系統不同生變，高捷規畫將岡山路竹延伸線再北延，於奇美博物館與南捷紅線相接。圖為奇美博物館。記者萬于甄／攝影
台南捷運紅線原規畫和高雄捷運紅線在高雄湖內區串連，因軌道系統不同生變，兩地民代、居民皆期盼兩都捷運相接。高市捷運局昨證實，將規畫紅線延伸線再往北延，分兩線進台南銜接奇美博物館高鐵台南站，可服務高雄、台南間產業聚落及生活圈。學者認為，兩市府應思考延伸線目的、周邊如何發展帶來量能。

高市捷運局表示，高捷紅線岡山路竹延伸線RK1岡山車站預定6月底完工通車，RK2站至RK8站正設計及施工，最北端湖內區大湖的RK8站，會再往台南延伸出奇美線、沙崙線，採與高捷相同的高架形式，整體路網規畫預計年底完成，之後再做可行性評估。

南市交通局長王銘德說，紅線評估完成後與高雄協調時，高市府表示另有規畫考量，且兩都捷運軌道系統不同，因此紅線就做到南市境內。紅線最初可行性研究案設10座車站、1座機廠，起點為中華東路與大同路口的大林站，沿台1線往南，在南市6站為大林、南台南、仁愛里、台南航空站、奇美博物館、嘉南藥理大學，高市境內4站已取消，現訖點修正為R6站嘉藥大學。

南市議員李宗霖說，北高雄茄萣、湖內、路竹、阿蓮等區許多民眾到台南就業、就學，台南與高雄捷運相接可帶動路竹科學園區、台南綠能產業園區發展，形成更大的產業聚落；高雄路竹區甲南里長黃吉松說，如果不能與台南的捷運串接，何必要推動延伸？

南市議員郭鴻儀認為，技術上若可克服，應減少兩市捷運路線重疊，避免資源浪費，像嘉藥大學站恐變2條捷運皆有的路線。

成大交通管理科學系教授鄭永祥說，跨市捷運由誰主辦、經費攤提、土地取得等都須達共識，更要有搭乘量，而奇美以觀光為主，站區相關發展也要納入，且南二都捷運同為高架形式，要在奇美站共構需較大土地，都待兩市府研議。

台南 奇美博物館 高捷 高鐵 高雄捷運

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