山道猴現身國道 國三斗六段竄出猴子 下場是這樣

國道3號竟出現猴子，還能閃過飛速而過的車子，展現猴子敏捷的身手，最後安然橫越高速公路，驚險畫面被PO上網，路過駕駛直呼「太嚇人了！」。

今天有民眾在「爆料公社」PO出一段行車紀錄器所錄下的影片，這輛車昨天上午7時45分，沿著國道3號高速公路斗六段南下車道行駛，行經252公里處，忽然有1隻猴子從路邊竄出，迅速橫越國道，險些被車子撞上，幸都有驚無險。

「嚇死人啊！」「國三斗六交流道，猴子暴走險釀車禍」，車輛駕駛也慶幸即時減速才沒撞上。這隻闖進高速公路的猴子，最後仍平安脫身，成功穿越國道，快速逃離現場。以該影片拍攝的路段，可能靠近林內鄉與斗六市交界附近。

據當地民說，林內鄉靠山地區的候子相當多，且都是成群結隊行動，高速公路出現一隻，很有可能有一整群已穿越國道，這隻可能落單才追趕上去，猴子闖國道，車子若要閃避實在很危險性，實應多加防範。

雲林縣府農業處指出，該路段過去很少出現猴群，是否因林內山區的猴群遷移，或有民眾所養的猴子走失，將再了解並也呼籲民眾不要任意餵養。國道警察第8大隊古坑分隊則指出，經查並無接獲有動物誤闖該處之案件。