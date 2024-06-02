今強降雨大進補！ 曾文等3大水庫單日已進水近900萬噸
台灣各地今天降雨未歇，台南今早起更是滂沱大雨不斷，曾文、烏山頭及南化水庫上游集水區雨勢不小，至今晚7點三大水庫總已進水近900萬噸，總蓄水量逾2.72億噸，粗估這波進水量可望逾1千萬公噸以上，水情將持續好轉。
今天這波強降雨，南台灣尤其有感；根據中央氣象署資料顯示，水庫集水區的台南楠西、玉井、大內、南化等多處測站，至今晚7點累積降雨均超過100毫米。
其中楠西逾166.5毫米居冠，烏山頭水庫旁大內環湖162.5毫米次之。另外南化及曾文水庫集水區南化關山、楠西曾文測站分別為125、108毫米，加上集水區大小溪流持續流入，預估蓄水量持續攀升。
資料顯示，截至今晚7點，曾文、烏山頭及南化水庫總蓄水量來到2.72億噸，較前一天大增近900萬公噸。
其中，曾文水庫今單日暴增500萬公噸以上，因山區大雨滂沱不斷，預估近兩、三天會有山區逕流流入水庫，這一波保守推估三大水庫可望進帳1000萬噸以上。
而南化水庫受惠於自旗山溪越域引水，整體蓄水率今晚7點已飆升至46%，較昨晚同期42%暴增逾4%，可望持續翻升，且曾文、南化聯通管已通水，整體南台灣水情將更穩定。
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