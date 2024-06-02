雲林口湖鄉推出鰻魚粽、烏魚子粽 每顆160元限量上市仍秒殺

「粽子不怕貴就怕不好吃！」雲林縣口湖鄉是國內鰻魚、烏魚子主產地，台灣在地農經整合協會結合口湖鄉金湖休閒農業發展協會推出風味獨特的鰻魚粽和烏魚子粽，每顆要價高達160元，在61線快速道路休息站開賣，300顆秒殺，今天再各增加1千顆，成為今年雲林縣最貴卻是人氣最高的端午粽子。

鰻魚粽風味不亞於鰻魚飯，各有特色，口湖鄉金湖休閒農業發展協會營運經理人蔡云珊指出，口湖是台灣鰻魚王國，今年鰻魚產量不錯，品質絕佳，平常61休息站就可買到可口的鰻魚飯便當，深受好評，今年端午節應景推出「烏金鰻粽」，1顆160元，各限量1000顆。

台灣在地農經整合協會秘書長吳瑞忠說，烏魚子粽及鰻魚粽，是採「南部粽」的水煮做法，會把所有食材的味道都煮到米飯裡面去，散發食材原味與香氣，口感和風味絕佳，大家熟悉的蒲燒鰻魚，不只搭配白飯，還能變成端午節特色粽，多了另1種口味選擇。

蒲燒鰻搭配大埤鄉酸菜，散發特殊甜味再加上炒香豬肉，不但不膩口還讓人吃完1顆想再接1顆，蔡云珊說，1隻25公分鰻魚只能做5顆鰻魚粽，所以售價也接近成本，主要是為推廣在地鰻魚，讓國人吃出不同風味與營養。