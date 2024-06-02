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南市獲漁業署補助1300萬 竹溪臨海吊蚵機今完工啟用

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府獲漁業署補助1300萬，在南區四鯤鯓竹溪臨海側增設3座天車式吊蚵機，今舉辦完工啟用儀式。圖／立委林俊憲服務處提供
台南市政府獲漁業署補助1300萬，在南區四鯤鯓竹溪臨海側增設3座天車式吊蚵機，今舉辦完工啟用儀式。圖／立委林俊憲服務處提供

台南市淺海浮筏式牡蠣是重要養殖漁業，為改善相關硬體設施不足，以及因應產業發展需求，南市府獲漁業署補助1300萬，在南區四鯤鯓竹溪臨海側，增設3座天車式吊蚵機，今舉辦完工啟用儀式，雖天氣陰雨綿綿，但仍擋不住漁民歡喜的好心情。

台南安平竹溪臨海側3座吊蚵機工程歷時1年多，早讓當地漁民期待許久，今舉辦完工啟用典禮，立委林俊憲、市議員林依婷、林美燕、蔡筱薇、蔡淑惠、李啟維及盧崑福等人也受邀出席完工剪綵儀式；天車式吊蚵機取代原本老舊設備，可望為漁民創造更好的工作條件，同時促進產業永續經營。

南市府指出，台南淺海浮筏式牡蠣養殖數量約9千餘棚，產量約5千多公噸，產值超過5億元，是南市重要養殖漁業，3座天車式吊蚵機完工後，南區養蚵漁民約60人以上都可受惠，並改善牡蠣養殖收成吊掛環境，維護漁港環境及養殖漁業區公共設施。

林俊憲則表示，天車式吊蚵機完工，將極大地改善當地漁民的勞動條件、作業效率並增加安全性，而在改善作業環境的同時，更能為當地觀光業帶來新的活力，相信可吸引更多遊客前來，體驗台南鯤鯓獨有的漁村風情。

台南安平竹溪臨海側3座吊蚵機讓當地漁民期待許久，今舉辦完工啟用典禮，立委林俊憲（右六）及多位地方民代均受邀出席完工剪綵儀式。圖／立委林俊憲服務處提供
台南安平竹溪臨海側3座吊蚵機讓當地漁民期待許久，今舉辦完工啟用典禮，立委林俊憲（右六）及多位地方民代均受邀出席完工剪綵儀式。圖／立委林俊憲服務處提供

台南 漁民 牡蠣

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