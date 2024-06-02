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台、星陶藝跨國合作 今在雲林科大締結姊妹會

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台灣陶瓷協會理長游元隆向新加坡南洋陶藝協會理事長陳德興(左1)介紹雲科大陶瓷作品與發展。記者蔡維斌／攝影
台灣陶瓷協會理長游元隆向新加坡南洋陶藝協會理事長陳德興(左1)介紹雲科大陶瓷作品與發展。記者蔡維斌／攝影

台灣陶瓷協會與新加坡南洋陶藝協會今天在雲林科技大學舉行姐妹會締交儀式，未來將共同建立技術合作關係，強化兩國陶瓷藝術領域的合作與交流。

新加坡南洋陶藝協會理事長陳德興今天率員抵雲林科技大學，由身為台灣陶瓷協會理事長的雲科大副教授游元隆副接待，並參觀雲科大陶瓷工坊，對校方的相關設施完善十分肯定，同時在兩協會的會員及雲科大陶瓷專業學生共同見證下，兩位理事長共同簽署合作備忘錄，建立陶瓷界跨國友好合作。

陳德興表示，能與雲科大及台灣陶瓷專業協會建立合作關係，他甚感榮幸。這將是一個促進文化交流、藝術創新的重要平台。游元隆也表示，未來將竭盡所能，促進兩會及雲科大三方之間的技術交流，進一步加強兩地陶瓷創作與技術認證的發展。

游元隆表示，此次合作不僅只是一份協議，更是兩地陶瓷藝術發展的推廣重點。雙方將透過交流，激發創新，由雲科大開始，共同推動兩國的陶瓷藝術蓬勃發展，為兩地陶瓷繁榮發展注入新的活力。

台灣陶瓷協會與新加坡南洋陶藝協會締結為姊妹會。記者蔡維斌／攝影
台灣陶瓷協會與新加坡南洋陶藝協會締結為姊妹會。記者蔡維斌／攝影

新加坡 陶藝 雲林

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