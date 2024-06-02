古坑首場咖啡拍賣會 這款咖啡起價3000元被以10倍價買走

聞名世界的古坑咖啡今天首度辦理評鑑與競標，邀請台、日的咖啡師評審團，選出特優與金質咖啡，再透過農會與縣府媒合，當場以「親民價」限量標售，即便下雨，報名買家約20多家，卻有上百買家主動前來，競標熱滾滾，特等獎咖啡競標十分激烈，從每公斤3千元起價一路喊價到每3萬元，得標買主說，如此高價咖啡將留著自用與朋友分享。

古坑鄉被譽為「台灣咖啡原鄉」年產量咖啡豆雖僅65公噸約僅占全台5%，但精品化打出名號，曾多次榮獲世界冠軍，農會每年舉辦「國產精品咖啡豆評鑑」20年來更大幅提升品質，因疫情停辦多年，今年復辦，更首度結合競標現場限量拍賣，吸引大批咖啡愛好者與買家冒雨到雲林競標。

古坑農會說，今年參加評鑑有69件，由CQI國際咖啡品質鑑定師楊明勳擔任主審，來自台、日咖啡師共同評審，經一天精挑細選，選出特等、頭等、金質及精品獎共23組，獲獎豆現場限量競標，盡管大雨仍吸引百餘名咖啡買家到場。

拍賣場上，將所有入選的咖啡豆，先聞乾香再沖泡品味，選出心中所愛的咖啡豆，再由主辦單位開價以每公斤1千至兩千元的「親民價」限量出售，引來搶購，後續拍賣金質獎、頭等獎咖啡豆，因搶購人潮多，只好臨時改以抽籤方式出售，抽中的民眾無不尖叫歡呼像中樂透一般，可見優豆搶手的程度。

進入高潮的特等獎豆競標，產自世界冠軍的嵩岳莊園加啡，今年再獲特等獎提供8公斤咖啡豆現拍，由副縣長謝淑亞擔任拍賣官，起價每公斤3000元，一路從5千、1萬、2萬...競標激烈最後由主審楊明勳以每公斤3萬元天價得標，全場歡聲雷動。

楊明勳說，古坑咖啡品質進步神速，醇厚香潤，國產咖啡幾無人出其右，每公斤3萬元如此高標價肯定很難賣，所以準備留著自用與朋友分享。