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保生大帝得道988周年 學甲慈濟宮信眾冒雨健行近8公里

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南學甲慈濟宮，今天舉辦紀念保生大帝飛昇得道988周年全民健走活動，信眾還排成「0988」大字，由空拍機留下壯觀歷史鏡頭。圖 ／民眾提供
台南學甲慈濟宮，今天舉辦紀念保生大帝飛昇得道988周年全民健走活動，信眾還排成「0988」大字，由空拍機留下壯觀歷史鏡頭。圖 ／民眾提供

台南學甲慈濟宮今天舉辦紀念保生大帝飛昇得道988周年全民健走活動，儘管天氣不穩定，逾2000名信眾冒雨徒步走完7.8公里路程，信眾還排成「0988」大字，由空拍機留下壯觀歷史鏡頭。

與會者今早自慈濟宮大門出發，還有上白礁專屬的「報馬牛」也在隊伍前尤其吸睛；一行人經華宗橋將軍溪自行車道，最後來的保生大帝及先人登陸地點頭前寮白礁亭集結，之後再由白礁亭出發至中洲社區往東回到慈濟宮，全程7.8公里。雖然回程碰上下雨，慈濟宮分發簡易雨衣穿上後，一行人風雨無阻抵達慈濟宮，入廟向保生大帝行參拜禮後，健走活動宣告圓滿結束。

慈濟宮董事長王文宗今晨也率全體董監事出席，包括立委陳亭妃、謝龍介、學甲區長張明寶、市議員謝舒凡、蔡秋蘭、方一峰、學甲區農會總幹事李曉軍等人與會。

王文宗表示，今年雖然天公不作美，健走活動近2000人參加，還比往年踴躍，可說相當難得。

與會者今早自慈濟宮大門出發，還有上白礁專屬的報馬牛也在隊伍前尤其吸睛。圖 ／民眾提供
與會者今早自慈濟宮大門出發，還有上白礁專屬的報馬牛也在隊伍前尤其吸睛。圖 ／民眾提供
逾2000名信眾冒雨徒步走完7.8公里路程。圖 ／民眾提供
逾2000名信眾冒雨徒步走完7.8公里路程。圖 ／民眾提供

健走 慈濟 王文宗

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