嘉義市肉品市場冷鏈設施更新 預計115年完工
中央補助嘉義市更新肉品市場冷鏈處理相關設施工程今天動土，總經費逾3億元，除增設太陽能板，並納入綠建築及智慧建築設計概念，並提升整體為無障礙環境，估115年完工。
動土典禮由市長黃敏惠主持，並邀請農業部畜牧司長江文全、民進黨立委王美惠、嘉義市議長陳姿妏及多名議員共同參與。
黃敏惠致詞表示，嘉義市肉品市場基地完整，期待藉由此次冷鏈處理相關設施更新改善工程，進一步建構符合安全、衛生的現代化國產豬肉冷鏈與人道屠宰場示範場。
肉品市場表示，工程總經費（含規劃設計及監造）約新台幣3億1961萬元，由農業部補助款及肉品市場編列配合款支應；工程將安排更完善車輛、牲畜、作業人員出入動線，並考量多元使用者，提升整體為無障礙環境。
此外，改善工程還納入綠建築及智慧建築的設計概念，並安裝太陽能板，預計於民國115年完工，將成為資源續永續新園區。
江文全表示，更新冷鏈設施是肉品處理現代化的重要里程碑，此次將更新豬、牛屠宰線，並強化污水相關處理，回應民眾對優質肉品生產過程的期待。
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