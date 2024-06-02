北台南家扶粽葉飄香 家扶兒一句話 她愛心延續30年

北台南家扶中心扶幼委員鄭秀珍，長期出錢出力近30年，投入端午包愛心粽分送給家扶弱勢者，今年如往年延續愛心，許多家扶媽媽們也加入行列，一起延續社會正向力量。

端午節近，北台南家扶中心佳里服務處與市議員陳昆和服務處今合辦這項活動，30多名展愛志工跟27名扶助家庭齊聚在一起，74歲的吳秀雲是當中最年長者，身手俐落不輸年輕人，在場有人洗粽葉、洗米；有人炒料、包粽，還有有人品管，從今清晨6點就開始忙碌，要綁出2200顆愛心粽，發送給100戶大北門地區扶助家庭。

其中，鄭秀珍是北台南家扶中心扶幼委員，今早跟大家一起張羅忙碌其中，她從民國84年佳里服務處第一次綁愛心粽迄今未缺席，長期出錢出力樂在其中，許多婆婆媽媽也深受感動加入愛心行列。他們從綁幾百顆到幾千顆的粽子，至今近30年已送出10萬5千多顆粽子給扶助家庭。

提及綁愛心粽原委，鄭秀珍說，當初是無意間聽到有家扶兒詢問「為何端午節沒肉粽吃？」簡短一句話有如針刺進心中，拚了命也要讓弱勢學子有肉粽吃，第一年還在她家中綁粽子，匯集各界愛心逐漸成端午前愛心活動，這樣綁出來的粽子，飄著市面上買不到的人情味，一轉眼近30年。

即將升上大三的陳俊宏，特地從虎尾科大騎機車趕回來參加家扶綁粽活動，已順利取得電腦硬體裝修的乙級專業證照，雖然目前還沒經濟能力，但想效法認養叔叔阿姨助人精神，盡上一己之力。

另名綁粽技巧熟練的學生林瑀薰，在校熱衷關懷獨居老人社會服務課程，今天也很開心參與家扶綁粽活動，深信能夠助人是最快樂的事。