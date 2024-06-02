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北台南家扶粽葉飄香 家扶兒一句話 她愛心延續30年

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
北台南家扶中心扶幼委員鄭秀珍，長期出錢出力近30年投入端午包愛心粽分送給家扶弱勢者。記者謝進盛／攝影
北台南家扶中心扶幼委員鄭秀珍，長期出錢出力近30年投入端午包愛心粽分送給家扶弱勢者。記者謝進盛／攝影

北台南家扶中心扶幼委員鄭秀珍，長期出錢出力近30年，投入端午包愛心粽分送給家扶弱勢者，今年如往年延續愛心，許多家扶媽媽們也加入行列，一起延續社會正向力量。

端午節近，北台南家扶中心佳里服務處與市議員陳昆和服務處今合辦這項活動，30多名展愛志工跟27名扶助家庭齊聚在一起，74歲的吳秀雲是當中最年長者，身手俐落不輸年輕人，在場有人洗粽葉、洗米；有人炒料、包粽，還有有人品管，從今清晨6點就開始忙碌，要綁出2200顆愛心粽，發送給100戶大北門地區扶助家庭。

其中，鄭秀珍是北台南家扶中心扶幼委員，今早跟大家一起張羅忙碌其中，她從民國84年佳里服務處第一次綁愛心粽迄今未缺席，長期出錢出力樂在其中，許多婆婆媽媽也深受感動加入愛心行列。他們從綁幾百顆到幾千顆的粽子，至今近30年已送出10萬5千多顆粽子給扶助家庭。

提及綁愛心粽原委，鄭秀珍說，當初是無意間聽到有家扶兒詢問「為何端午節沒肉粽吃？」簡短一句話有如針刺進心中，拚了命也要讓弱勢學子有肉粽吃，第一年還在她家中綁粽子，匯集各界愛心逐漸成端午前愛心活動，這樣綁出來的粽子，飄著市面上買不到的人情味，一轉眼近30年。

即將升上大三的陳俊宏，特地從虎尾科大騎機車趕回來參加家扶綁粽活動，已順利取得電腦硬體裝修的乙級專業證照，雖然目前還沒經濟能力，但想效法認養叔叔阿姨助人精神，盡上一己之力。

另名綁粽技巧熟練的學生林瑀薰，在校熱衷關懷獨居老人社會服務課程，今天也很開心參與家扶綁粽活動，深信能夠助人是最快樂的事。

北台南家扶中心主任李桂平、扶幼主委呂明憲特別感謝許多民眾默默相挺，兩人說，港森營造公司捐贈200斤糯米、38公斤花生；學甲魏婉婷邀集親友捐贈所有粽葉、豬肉、香菇及鹹蛋黃等食材；北門農工食品加工科老師楊淑娥不僅捐贈50斤糯米，每次粽香活動都挽袖一起參與包粽；佳里六安里長林佩玲與友人贊助當天午餐食材，因有大家付出讓家扶粽香活動能年年舉辦。

端午節日近，北台南家扶中心佳里服務處與市議員陳昆和服務處包愛心粽分送給家扶弱勢者。記者謝進盛／攝影
端午節日近，北台南家扶中心佳里服務處與市議員陳昆和服務處包愛心粽分送給家扶弱勢者。記者謝進盛／攝影
端午節近，北台南家扶中心佳里服務處與市議員陳昆和服務處包愛心粽分送給家扶弱勢者。記者謝進盛／攝影
端午節近，北台南家扶中心佳里服務處與市議員陳昆和服務處包愛心粽分送給家扶弱勢者。記者謝進盛／攝影
端午節近，北台南家扶中心佳里服務處與市議員陳昆和服務處包愛心粽分送給家扶弱勢者。記者謝進盛／攝影
端午節近，北台南家扶中心佳里服務處與市議員陳昆和服務處包愛心粽分送給家扶弱勢者。記者謝進盛／攝影
北台南家扶粽香情 她一做近30載愛心傳鄉里。記者謝進盛／攝影
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家扶中心 愛心 粽子

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