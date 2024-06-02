梅雨鋒面今早強降雨 南市迄今已抽排水逾37萬噸

中央氣象署針對台南發布大雨特報，南市今早起驟雨不歇，今上午9時北門區南鯤鯓廟20分鐘內降下28mm強降雨，市府水利局抽水站啟動後南鯤鯓廟廣場積水迅速排除，總抽水量1.3萬頓，累積至中午，全市各抽水站已排水約37萬噸。

水利局說明，截至今上午12時為止，南市最大累積雨量為安南區55毫米、將軍區51.5毫米、北門區49.5毫米，最大時雨量為安南區48毫米、將軍區43.5毫米、麻豆區42.5毫米，最大10分鐘雨量為安南區23毫米、善化區19毫米、安定區及北門區18毫米。

水利局清查，今早迄今僅局部區域有短暫積水情形，不影響車輛及用路人通行，雨勢稍緩即快速退水，未傳出災情，目前南市22座抽水站啟動抽水，抽水量約37萬噸。

水利局說，民眾可多利用南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時了解水情狀況及氣象情資。