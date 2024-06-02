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台南最大時雨量48毫米 21抽水站啟動防災

中央社／ 台南2日電

台南部分地區今天上午出現間歇性雨勢，最高時雨量為安南區48毫米，市府先後啟動各地21座抽水站抽水作業，部分地區曾出現短暫路面積水，雨勢稍緩後消退，未釀災情。

台南市政府水利局統計，截至上午10時20分為止，台南市最大累積雨量為安南區48毫米、將軍區46毫米、麻豆區43.5毫米；最大時雨量為安南區48毫米；最大10分鐘雨量為安南區23毫米。

水利局指出，上午僅局部區域有路面短暫積水情形，不影響車輛及用路人通行，雨勢稍緩即快速退水，未造成災情。

水利局指出，5月31日已通知各公所及權管單位加強側溝巡檢及滯洪池預洩降工作，今天上午10時為止共有21座抽水站啟動抽水，抽水量約22.4萬噸，目前全市62座抽水站及492台移動式抽水機皆已完成整備，並指示操作人員保持警戒、確保油料充足。

台南 水利局 雨量

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