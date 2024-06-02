台南安平某托嬰中心疑涉虐童遭停業 社會局啟動協助轉托

台南市安平區一間托嬰中心日前被議員質詢時踢爆疑涉虐童案，經市府社會局稽查發現有4名托育人員涉嫌不當照顧，並勒令停業3個月處分，卻引起家長的反彈陳情；社會局今指出，目前已召開家長說明會，調查家長托育需求及意願，會全力協助幼兒與家長轉托事宜。

社會局表示，針對安平區某托嬰中心發生幼兒不當照顧案，經調查後予以停業3個月處分，並針對托育人員各裁處6萬元罰鍰；第一時間也召開家長說明會，並成立轉托協助專案小組，由專人負責並輔導轉托作業，提供鄰近準公托嬰中心及準公共托育人員之轉托資源，維護幼兒照顧權益。

社會局指出，事發後已邀集專家學者召開再調查會議，確認該中心不當照顧幼童事證明確，依兒權法裁處停業並無不當，並將相關事證移送後續偵辦。