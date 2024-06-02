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台南登革熱疫情改善 環境部長視察

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
環境部長彭啟明（右）昨天到台南安平視察登革熱防治，市府環衛人員展示誘卵桶並說明使用方式。圖／環保局提供
環境部長彭啟明（右）昨天到台南安平視察登革熱防治，市府環衛人員展示誘卵桶並說明使用方式。圖／環保局提供

環境部長彭啟明上任後第一個公開行程，昨天到台南市安平區視察登革熱防疫整備，致贈防疫物資，彭說，台南去年疫情嚴重，今年情況很好，來了解如何改善，像是用魚桿轉換成天溝棒可看天溝積水，還能馬上投藥，運用AI監控蟲卵及科學數據防治，台南有很多獨特於全國地方，希望把防治經驗推展到各縣市學習防治登革熱。

台南去年登革熱疫情嚴峻，本土病例達到2萬1千多例，疾管署最新疫情統計僅9例境外移入，彭啟明說，上周行政院會院長卓榮泰關切台南登革熱疫情，詢問是否嚴重？他說，台南今年不嚴重，高雄、屏東較嚴重，因為台南去年很努力，所以他來了解改善經驗再推動到其他縣市。

彭啟明昨由環保局長許仁澤、衛生局長李翠鳳陪同，視察社區孳清及天溝防治，環保局說，去年孳生病媒孑孓開罰847件，今年加強對空地、空屋查報，目前開罰超過10件，希望民眾妥善管理私有空地、空屋，避免雜草過長和環境髒亂受罰。

彭啟明強調，登革熱防疫以孳清為主，噴藥為輔；沒有積水容器，就沒有登革熱，也不需噴藥，政府、志工與民眾共同參與，清除積水容器，落實防疫；他肯定台南有很多獨特及創意防治方法，像用魚桿改造天溝棒可查察天溝積水也能即時投藥，用AI監控辨識蟲卵，還有成大教授等學者專家協助，用科學數據方式防治，可推廣到其他縣市。

市府說，傳統人工監測登革熱病媒蚊，每數100顆卵粒約需10分鐘，辨識孑孓精準度只有6、7成，台南全台首創「AI登革熱防疫平台」，運用AI圖像辨識模型技術，監測人員巡檢，只要以手機拍下孑孓或是從誘卵桶中取出誘卵紙，相關資料上傳雲端，約15至20秒，系統就會顯示病媒蚊孑孓或卵粒數量，有利於登革熱防疫超前部署。

台南 疫情 登革熱

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