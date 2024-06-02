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黃偉哲赴熊本 行銷台南農產、觀光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市長黃偉哲（右）行錆台南農特產，與熊本縣木村敬知事相見歡。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）行錆台南農特產，與熊本縣木村敬知事相見歡。圖／台南市政府提供

台南市政府積極結合推動農特產外銷，近年與永旺九州株式會社（簡稱永旺九州）合作，將鳳梨、芒果上架到該公司旗下超市，市長黃偉哲昨天出席日本熊本永旺夢樂城 (AEON Mall KUMAMOTO)舉辦的台灣展開幕，與超人氣熊本熊連袂行銷農特產及觀光優勢。

永旺台灣展會場所在地熊本永旺夢樂城，是熊本縣最大購物中心，展售許多台灣特產，包括台南農產伴手禮、冷凍水果與食品，並以台南400意象佈置會場，播放台南宣傳影片。

黃偉哲行銷鳳梨、芒果、文旦、花卉、蔬菜、漁產品及各種農漁產加工品，還有便捷大眾運輸，以及台南400豐富文化資產，有文化古都、農業大城、美食之都美稱，近年躍升為科技新城，盼台積電落腳熊本後，台南跟熊本開啟更多交流。

市府團隊攜帶超過20項台南農漁特產品給永旺九州採購部門試吃與洽商，永旺九州中川社長感謝市長邀請永旺九州參與台灣燈會，2021年起永旺九州進口台南鳳梨，陸續引進其他水果，獲消費者好評，台灣展是合作開花結果，希望彼此感情合作長久。

黃偉哲與永旺九州社長中川伊正簽署友好交流MOU，相約市府與九州永旺持續推廣飲食文化與農漁特產和食品，熊本縣新上任知事木村敬、熊本夢樂城所在地嘉島町的鍋田平町長出席見證，與黃偉哲視察台灣展。0403強震，永旺集團與旗下多家分公司捐款1千7百多萬日圓給台南教育局，協助強化校園建築耐震補強，黃偉哲頒感謝狀。

台南 熊本熊 黃偉哲

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