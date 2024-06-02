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10年前夫妻捨命救子 遺孤盼回報社會

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
葉家么兒葉錦勳（中）今年高中畢業，選擇讀國防大學，減輕家裡負擔。圖／興華中學提供
葉家么兒葉錦勳（中）今年高中畢業，選擇讀國防大學，減輕家裡負擔。圖／興華中學提供

嘉義市開機車行葉秀湧夫婦，10年前帶3名讀國小兒子到布袋鎮好美寮沙洲釣魚，為救起落海2名兒子，夫婦相繼跳入海中溺斃，2子獲救，3名遺孤姑姑夫婦照顧，社會各界捐善款市府成立教育儲蓄戶，經過10年，3子陸續在興華中學畢業，大哥讀陸軍專科學校、二哥讀吳鳳科大，么兒今年畢業錄取國防大學等2校，感恩姑姑夫婦及善心人士愛心。

葉家么兒葉錦勳錄取國防大學政治作戰學院心理及社會工作學系，以及國防培育班空軍軍官學校，他要讀國防大學。2014年他還是嘉北國小3年級學童，父親提議帶他們3兄弟到海邊玩，意外發生，哥哥陷入危險，父母與哥哥相繼下水相救，他束手無策站岸邊哭泣，居民奮力相救，救回2名兄長，父母溺死，悲劇帶給他難以磨滅陰影。

葉錦勳如願考取國防大學政戰學院心理及社會工作學系。導師鄭世杰對錦勳關心鼓勵，他說，錦勳學習及協助班務表現積極，和同學相處融洽，高興錦勳及2名哥哥完成國高中6年學業。

「希望將自身經驗與走出傷痛方法分享大眾，未來利用大學學習知識付諸實踐，幫助他人」，葉錦勳說，感謝許多人，包含當時嘉北國小校長許忠和發起救助，讓他們3兄弟就學生活得到幫助，感謝救助社會大眾，感恩姑姑、姑丈。最後，他對父母說：「爸媽，我上大學了，為我驕傲吧！」這是他對父母最深切思念愛意。

校方說，葉家遺孤3兄弟這3年陸續畢業，大哥就讀陸軍專科學校二年級、二哥讀吳鳳科大一年級，當時各界愛心捐助成立的教育專戶善款，合計約1800萬元，葉家3兄弟故事，說明「社會處處有愛心溫情！」

兄弟 國防大學 父母

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