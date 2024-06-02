濁幹線通水百年 今年全線改善完工

雲林濁幹線1924年通水至今滿百年，掌握雲林3萬4500公頃農地灌溉命脈，昨天舉辦百年通水典禮，今年濁幹線全線將改善完成，提升供水韌性，農田水利署長蔡昇甫說，面對極端氣候，未來將透過AI、物聯網等科技，用智慧灌溉方式確保農作物生產無虞。

濁幹線通水，逢通水百年，擴大慶祝，農業部次長黃昭欽、農田水利署長蔡昇甫及副署長林國華、立委劉建國、前立委林文瑞、縣議員張維崢、元長鄉長李明明、林內鄉長劉姿言等，見證百年通水瞬間。

黃昭欽說，日本技師八田與一帶領台灣與日本工程師建濁幹線，讓雲林成為富米之鄉，水進得來，農作物就長得好，3萬4500公頃農田都仰賴濁幹線灌溉，帶著敬天謝地、感恩飲水思源心情，舉辦通水典禮，畢竟要通水百年是非常不容易的事。

蔡昇甫說，水是生命泉源及農業命脈，更是人類永續發展基礎，考量極端氣候頻傳，雨水可能一下子下很大，或是很久都沒下雨，面對極端氣候，農水署將運用新科技，透過物聯網、大數據、AI等智慧灌溉方式，確保在任何情況都能順利引水供應。

濁幹線是雲林最大灌溉系統，每年6至12月提供二期稻作灌溉用水，全長33公里目前17.5公里進行改善工程，預估年底完工，改善後的隙地將興建13處帶狀調蓄池、蓄水量55萬噸，強化供水韌性。劉建國、張維崢、李明明都說，百年通水不易，感謝前人付出。