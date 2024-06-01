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又傳樹木無預警倒伏意外！嘉義舊菸葉廠菩提樹疑褐根病傾倒壓損2轎車
嘉義市舊菸葉廠園區內1棵菩提樹，下午突然倒伏，壓損友愛路慢車道上2輛停放停車格內的轎車，幸車內無人，車主氣憤要求賠償，主管機關市府文化局獲報派人處理，將負責理賠，環保局協助清理，警察局協助車主報案，初步判斷疑染褐根病，又近日多雨，造成無預警倒伏。
嘉市西區友愛路、友孝路口，位於嘉義舊菸葉廠園區內的菩提樹，下午3點20分傳出倒伏，樹木倒向友忠路慢車道，壓到2輛停放停車格的轎車。文化局第一時間連繫環保局清潔隊及廠商，在現場設置路障，維持交通，廠商緊急調動吊車將壓到車子樹幹吊起、鋸除，讓2輛受損車輛調走送修。
文化局長盧怡君說，初步判斷樹木疑褐根病，又近日多雨，導致無預警倒伏，將全面盤查園區所有樹木，巡檢、照護及處置，避免類似情況發生；文化局留下簡姓、吳姓2名車主電話，將負起責任，主動提供理賠協助。
建設處長田長沛表示，氣候變遷，各國推動綠化永續，但樹癌褐根病不斷擴散，對都市公園、道路樹木、行道樹構成極大威脅，市府連續3年編列2千萬元防治褐根病，優先在公園、道路防治；樹木健檢、褐根病防治及修剪證照推動，去年起持續進行中。
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