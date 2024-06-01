舊嘉義菸葉廠菩提大樹突向圍牆外傾倒 多輛車遭壓幸無人傷
嘉義市舊嘉義菸葉廠一棵菩提大樹今天下午突然傾倒，波及圍牆外停放友愛路的多輛車，所幸無人受傷，截至傍晚5時30分仍在進行移除作業。
嘉義市文化局副局長林金龍表示，舊嘉義菸葉廠占地約3公頃多，市府正在推動活化轉型，廠內1棵大型的菩提樹於下午3時20分左右，突然向圍牆外友愛路方向傾倒，所幸僅波及停放的車輛，沒有人員受傷。
林金龍指出，友愛路慢車道暫時封閉，並請環保局協助進行樹倒樹幹的清除作業。至於菩提樹倒伏原因，須進一步察看釐清。
嘉義市議員鄭光宏在臉書（Facebook）PO文指出，日前曾在市議會提醒市政府，近期彰化、高雄都有發生公私場域的樹倒造成民眾死亡事件，且今年3月間在嘉義市文化路夜市也發生小葉欖仁倒伏，砸壞商店招牌。
鄭光宏指出，舊嘉義菸葉廠下午仍發生園區內大樹傾倒情事，所幸無人員受傷，但約有7輛車輛被樹壓住損失。希望市府設法針對可能造成公共安全疑慮的行道樹或大樹進行檢查，進行後續安全防護或逕行移除作業，還市民一個安全的公共場域。
文化局指出，舊嘉義菸葉廠是日治時期的菸葉廠區，具有早期製菸產業的代表性，廠內大部分的建物、機具設備室都登錄為歷史建築。
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