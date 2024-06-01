台南台江特有少年成年禮 徒步23公里國家綠道守護家園

台江國家公園與台南社大台江分校連續10年策辦台江青春伴行，成為台江特有的少年成年禮，近200位親師生今天下午從海尾朝皇宮出發，沿著山海圳國家綠道內海之路，踏溯內海古港道，以及溼地魚塭，以實際行動，徒步見學精神，走完23公里，倡議國家綠道走路運動。

社大台江分校表示，台江青春伴行全程23公里，路線以台江16寮拓墾文化路徑為主，沿著台江內海溪圳港美麗的水岸空間走路，走讀海尾寮古魚塭區、山海圳國家綠道的阿勃勒綠道，黃花盛開的綠道，令親師生直呼好美麗，最後再搭船探遊古台江內海的四草湖，飽覽紅樹林水上森林。

上岸後走抵台江國家公園，認識國家公園推動家園守護圈的理念，在黃昏時，近200人一起走上北線尾歷史海岸，實際了解400年前鄭成功勇渡台江內海的歷史故事，晚上則是沿著鹿耳門溪堤岸，走抵媽祖宮，頒發證書，完成今年的台江青春夜行挑戰。

今年共有海佃國小「小台江」、和順國中、海東國小、長安國小、安慶國小、安南國中等學校班級及社團，近200位親師生報名參加，包括文化局長謝仕淵、台江國家公園副處長賴建良、安南區長魏文貴、台南社大校長林朝成、和順國中校長杜俊興、大光國小校長郭芳珠等人皆到場，給台江親師生加油鼓勵。

謝仕淵表示，台江青春伴行走了十年非常不簡單，一群人走路，親近土地，他勉勵台江師生，以青春伴行走路行動重新認識台江。

台南市副市長趙卿惠也趕到山海圳國家綠道內海之路，鼓勵大家愛鄉護水，特別是大家每年一起走青春伴行，對市政府推動山海圳國家綠道、公共治理是一股很大的支持力量，共同營造台南綠色城市。