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日工程師八田與一帶領台日打造良田灌溉命脈濁幹線 今通水百年

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
位於雲林的濁幹線自1924年通水至今已滿百年，掌握雲林3.45萬公頃農地的灌溉命脈，今天舉辦百年通水典禮。記者陳雅玲／攝影
位於雲林的濁幹線自1924年通水至今已滿百年，掌握雲林3.45萬公頃農地的灌溉命脈，今天舉辦百年通水典禮。記者陳雅玲／攝影

位於雲林的濁幹線自1924年通水至今已滿百年，掌握雲林3.45萬公頃農地的灌溉命脈，今天舉辦百年通水典禮，今年濁幹線全線將改善完成，並將提升供水韌性，農田水利署長蔡昇甫說，面對極端氣候，未來將透過AI、物聯網等科技，用智慧灌溉方式確保農作物生產無虞。

濁幹線今天通水，適逢通水百年，擴大舉辦慶祝活動，農業部次長黃昭欽、農田水利署長蔡昇甫及副署長林國華、立委劉建國、前立委林文瑞、縣議員張維崢、元長鄉長李明明、林內鄉長劉姿言等人，都到場見證百年通水瞬間。

黃昭欽說，日本技師八田與一帶領台灣跟日本工程師興建濁幹線，讓雲林成為富米之鄉，水進得來，農作物就長得好，34500公頃農田都仰賴濁幹線灌溉，今天帶著敬天謝地、感恩飲水思源的心情，舉辦通水典禮，畢竟要通水百年是非常不容易的事。

蔡昇甫說，水是生命的泉源及農業的命脈，更是人類永續發展的基礎，考量這幾年極端氣候頻傳，雨水可能一下子下很大，或是很久都沒有下雨， 面對極端氣候，農水署將運用新的科技，透過物聯網、大數據、AI等智慧灌溉的方式，確保在任何情況都能順利引水供應。

濁幹線是雲林最大灌溉系統，每年6月至10月提供二期稻作灌溉用水，全長33公里目前有17.5公里正在進行改善工程，預估今年底完工，改善後的隙地將興建13處帶狀調蓄池、蓄水量55萬噸，強化供水韌性。

劉建國、張維崢、李明明都說，濁幹線在前人努力下，讓農作物獲得充足水源，百年通水不易，更要飲水思源，感謝前人付出。

位於雲林的濁幹線自1924年通水至今已滿百年，掌握雲林3.45萬公頃農地的灌溉命脈，今天舉辦百年通水典禮。記者陳雅玲／攝影
位於雲林的濁幹線自1924年通水至今已滿百年，掌握雲林3.45萬公頃農地的灌溉命脈，今天舉辦百年通水典禮。記者陳雅玲／攝影

劉建國 極端氣候 雲林

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