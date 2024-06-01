台南市政府暑期工讀徵才「這工作」最夯 4個職缺57人搶
暑假即將來臨，台南市政府勞工局今天舉行「大專青年學生公部門暑期工讀」招募活動，共有市府18個機關單位提出28支專案計畫、開出100個職缺，在善化區文康育樂中心現場報名公開甄試，吸引數百位學子前來，其中最熱門的是台南市立圖書館公園總館，4個職缺竟有57人報名競爭，錄取名單也公布在勞工局職訓就服中心網站。
南市勞工局長王鑫基說，這次暑期工讀職缺涵蓋工務局、文化局、勞工局、衛生局、水利局、原住民族事務委員會，以及仁德區、南區、七股區、西港區、六甲區、新營區、鹽水區、東山區、柳營區公所，還有歸仁區、關廟區衛生所等18個機關單位，計有28支專案計畫共招募100人。
勞工局職訓就服中心梁偉玲指出，工讀期間安排職災預防、簡報技巧、口語表達、職涯規劃活動等課程，透過活動設計、閱讀推廣、社區營造、在地行銷、影片拍攝、法令宣導等專案執行，讓市民朋友了解市府相關政策、計畫措施等，藉著青年學生的專長及創意為政府政策、服務注入新意，透過返鄉工讀增強認同感，日後畢業能留在家鄉就業。
參與甄試的李同學表示，暑期工讀招募活動能提前感受投遞履歷及面試的經驗，為未來求職做準備，更期待能順利錄取，透過實際參與公務機關的運作，了解政府部門的日常工作，又能在暑假期間賺取學費，對想體驗公職的學子是很好的機會。
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