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深化合作 黃偉哲赴日本熊本縣永旺台灣展行銷台南農產

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲與熊本縣木村敬知事相見歡。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與熊本縣木村敬知事相見歡。圖／台南市政府提供

台南市政府積極結合推動農特產外銷，近年與永旺九州株式會社(以下簡稱永旺九州)密切合作，將台南的鳳梨芒果上架到該公司旗下超市，台南市長黃偉哲今天出席日本熊本永旺夢樂城(AEON Mall KUMAMOTO)盛大舉辦的台灣展(Taiwan Fair)開幕式，與超人氣的熊本熊連袂大力行銷台南的農特產以及觀光優勢。

市府表示，這次永旺台灣展活動會場所在地的熊本永旺夢樂城，是熊本縣最大的購物中心，現場展售許多來自台灣的特產，也包括台南的農產伴手禮、冷凍水果與食品，並以台南400意象佈置會場，播放台南宣傳影片。

黃偉哲大力行銷台南的鳳梨、芒果、文旦、花卉、蔬菜、漁產品及各種農漁產加工品，還有便捷的大眾運輸，以及台南400豐富的文化資產，長久以來享有文化古都、農業大城、美食之都等美稱，近年更已越升為科技新城，也期盼台積電落腳熊本之後，台南跟熊本可以開啟更多交流。

市府團隊也藉著這次難得機會，攜帶了超過20項的台南農漁特產品給永旺九州的採購部門試吃與洽商，期待藉由永旺九州這個優質購物平台，能更了解台南的豐饒物產。

永旺九州中川社長表示，感謝黃市長邀請永旺九州今年一起參與台灣燈會的活動，讓更多台灣民眾能認識永旺九州。而2021年起永旺九州開始進口台南鳳梨，後續也陸續引進其他水果，都獲得消費者好評，這次台灣展可說是長久以來合作的開花結果，更是一個好的開始，未來雙方一定會有更多的合作可能性，引進更多元產品，也希望台南跟永旺九州的感情與合作都能長久延續。

黃偉哲代表市府與永旺九州社長中川伊正簽署了友好交流MOU，相約市府與九州永旺將持續推廣飲食文化與充滿魅力的農漁特產和食品，而熊本縣新上任的知事木村敬、熊本夢樂城所在地嘉島町的鍋田平町長也特別出席見證，並與黃偉哲簡短會晤，一同視察台灣展。

黃偉哲也頒贈感謝狀予永旺九州，並頒發台南市親善大使聘書給中川伊正社長、3D列印技術製成的台南市鑰給柴田祐司顧問，肯定永旺九州、中川社長以及柴田顧問對行銷台南農產、協助台日交流的貢獻，讓當地民眾近年都能在產季輕鬆在其旗下店鋪買到來自台南的鳳梨跟芒果以及農特產。

因應台灣0403強震，永旺集團與其旗下多家分公司也在日前捐款1千7百多萬日圓給台南市教育局，協助台南強化校園建築耐震補強，黃偉哲也頒發感謝狀致謝。

熊本熊也來站台。圖／台南市政府提供
熊本熊也來站台。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲代表市政府與永旺九州簽署MOU。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲代表市政府與永旺九州簽署MOU。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲向永旺九州介紹眼前多樣化的台南產品。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲向永旺九州介紹眼前多樣化的台南產品。圖／台南市政府提供
永旺九州與其他永旺分公司共同捐贈超過日幣1700萬給台南用在校園耐震修復使用。圖／台南市政府提供
永旺九州與其他永旺分公司共同捐贈超過日幣1700萬給台南用在校園耐震修復使用。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（左）和永旺九州中川社長一起為達摩點上眼睛。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（左）和永旺九州中川社長一起為達摩點上眼睛。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與熊本縣木村敬知事一起視察台灣展會場。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與熊本縣木村敬知事一起視察台灣展會場。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲在永旺九州的台灣展開幕式致詞並介紹台南。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲在永旺九州的台灣展開幕式致詞並介紹台南。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲頒發親善大使聘書給中川社長、台南市鑰給柴田顧問。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲頒發親善大使聘書給中川社長、台南市鑰給柴田顧問。圖／台南市政府提供
開幕式現場擠滿民眾。圖／台南市政府提供
開幕式現場擠滿民眾。圖／台南市政府提供

日本 熊本熊 芒果 鳳梨 黃偉哲

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