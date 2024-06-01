誰是嘉義市YouBike500萬幸運兒？得主出爐曾在這裡借車 可獲3獎品

6月3日「世界自行車日」，嘉義市公共自行車YouBike 2.0騎乘人次，5月29日午夜突破500萬人次！這位幸運兒將獲得3000元全聯禮券、一卡通紀念卡，以及嘉市限定乖乖1箱。在他前後各2位租借民眾也將獲得晴雨兩用收納帽、YouBike運動提袋及嘉義市限定乖乖1箱。

微笑單車公司在微笑單車官網公布「誰是嘉義市YouBike500萬幸運兒」及「500萬預言嘉」活動得獎名單，將打電話通知幸運得獎人，請得獎人接獲通知後至YouBike嘉義市服務中心：中正路728號，服務時間周二至周六中午12點到晚間7點親領獎項。

市府表示，500萬幸運兒是在5月29日晚間11點，在兒童福利服務中心租借站借車，騎乘12分鐘後在經國新城G棟 (新榮路35巷)租借站還車，500萬前後各2位租借的幸運兒，借還車起訖點多數集中於火車站至市政府之間中山路沿線站點，其中包含長期使用者。

500萬人次在5月29日跨越30日午夜出爐，顯見市區公車及幸福巴士服務時間外，公共自行車也能擔負起提供公共運輸服務重要角色，不過市府還是要提醒民眾，夜間視線不佳，騎乘公共自行車除了遵守交通規則外，仍應注意來車，以維交通安全。