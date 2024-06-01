慶祝世界自行車日！嘉市舉辦環市車道騎乘體驗 代言人林莎也來了

慶祝6月3日「世界自行車日」，嘉市府上午在北香湖公園舉辦「來嘉BIKE訪」環市自行車道騎乘體驗活動，吸引超過500名自行車愛好者，市長黃敏惠與活動代言人林莎為活動鳴槍，為騎乘活動揭開序幕、為騎士加油。

環市自行車道路線從北香湖公園出發，沿世賢路行車道1段到3段前行，終點站嘉大新民校區，全程約7公里，騎完全程有機會抽中iPhone 15等大獎。車友們行經世賢路自行車道，穿越整排高聳參天的桃花心木林，有種從都市進入森林裡錯覺；逢夏日限定、亮眼奪目阿勃勒「黃金雨」盛開時節，讓人心曠神怡，讚嘆季節轉換之美。

活動公開嘉市第一支自行車主題曲「一直+1騎不完」，由築夢者團隊與林森國小6名小舞者編舞演繹，透過MV帶出嘉市自行車道美景。全長約25公里自行車道主線，邊騎邊玩大約3.5小時可騎乘完畢，搭配市區電動公車，造訪超過百家潮選店，賞花、賞景、吃美食，輕輕鬆鬆1日遊感受嘉市獨特魅力。

主持食尚玩家外景美食節目與嘉市結緣的活動代言人林莎說，她曾採訪西市場鱔魚麵、壺豆花、起風、燃手串、文化路珍珍海產粥、東門圓環旁火婆煎粿等美食，盛讚庶民小吃和文青小店，讓人印象深刻，環市自行車道四季有不同美景，嘉市有令人驚豔城市風景，邀請全國朋友帶愛車來體驗嘉市動人旅遊魅力。

「騎自行車在嘉市是很幸福的事！」黃敏惠說，嘉市有好吃、好玩、好精彩、好漂亮的自行車道，還有永續悠遊的好環境，邀全國民眾來嘉，享受最舒心的鐵馬之旅，第一條自行車道「嘉油鐵馬道」主線長達25公里，全新車道陸續啟用，提供優質運動休閒好去處。