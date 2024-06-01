3.5萬雙鞋愛心爆櫃！「舊鞋救命」台南場湧入物資超驚人
舊鞋救命台南募集活動熱烈，環境部長彭啓明上午也到場捐贈物資表達支持，並與副市長趙卿惠當起志工，共同倡導惜物減廢，讓愛循環，彭啓明表示，紡織業產業碳排量占約4%，如何讓衣服從生產製造到廢棄的過程降低汙染與浪費，是環境部積極努力目標，希望積極促成每個縣市都舉辦二手物資募集活動。
彭啟明今天到台南一方面關心登革熱防治工作，觀摩台南防疫經驗，同時也響應「舊鞋救命」活動，帶了自己的舊鞋與舊衣到現場捐贈，更掛上志工臂章，親自協助物資分類、推送物資到貨櫃等工作，也為來當志工的長榮大學國際生加油打氣，得知一只貨櫃可裝3.5萬雙鞋相當驚訝。
彭啟明表示，紡織業的排碳量相當驚人，如何讓衣服從生產製造到廢棄的過程降低環境汙染與浪費，是環境部積極努力的目標，也期待民眾都能實踐可用物資循環再利用。另，有鑒於這次活動在台南獲得熱烈迴響，他也希望積極促成每個縣市都舉辦二手物資募集活動。
台南市政府捐贈價值20萬元的大型貨櫃並畫上台南400意象，希望在台南400年不只是歡慶，也匯集愛心，將裝載著市民愛心物資運至非洲偏鄉，讓台南與世界接軌。貨櫃卸下物資後，將依當地需求改裝成教室、診所、教會或社區關懷點等公共設施，永存於當地使用。
副市長趙卿惠表示，環保局致力於推廣資源循環再利用並減少廢棄物，此次響應國際人道救援活動，特別購買了大型貨櫃，將裝載各方愛心送愛到非洲，除進行城市交流，更展現本市推動永續發展目標(SDGs)達成淨零永續目標的決心與行動力。
台南市環保局表示，舊鞋救命活動主要募集舊鞋等物資送至非洲偏鄉，預計募集1萬雙鞋子、2萬件舊衣及1萬個包包等物資送往非洲，活動至6月2日上午10點至下午3點在安平安億停車場收受物資，市民整理家中堪用的包覆性鞋子、春夏衣物和A4尺寸包包等3大類，物資僅能親送不收郵寄包裹，預計減少約27公噸廢棄物產生，同時援助非洲孩童及人民有鞋可穿，免受沙蚤之苦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言