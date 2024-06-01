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3.5萬雙鞋愛心爆櫃！「舊鞋救命」台南場湧入物資超驚人

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府響應「舊鞋救命」活動，捐助價值的20萬元的貨櫃，將帶著物資前往非洲並留在當地做為教室等使用。記者吳淑玲／攝影
台南市政府響應「舊鞋救命」活動，捐助價值的20萬元的貨櫃，將帶著物資前往非洲並留在當地做為教室等使用。記者吳淑玲／攝影

舊鞋救命台南募集活動熱烈，環境部長彭啓明上午也到場捐贈物資表達支持，並與副市長趙卿惠當起志工，共同倡導惜物減廢，讓愛循環，彭啓明表示，紡織業產業碳排量占約4%，如何讓衣服從生產製造到廢棄的過程降低汙染與浪費，是環境部積極努力目標，希望積極促成每個縣市都舉辦二手物資募集活動。

彭啟明今天到台南一方面關心登革熱防治工作，觀摩台南防疫經驗，同時也響應「舊鞋救命」活動，帶了自己的舊鞋與舊衣到現場捐贈，更掛上志工臂章，親自協助物資分類、推送物資到貨櫃等工作，也為來當志工的長榮大學國際生加油打氣，得知一只貨櫃可裝3.5萬雙鞋相當驚訝。

彭啟明表示，紡織業的排碳量相當驚人，如何讓衣服從生產製造到廢棄的過程降低環境汙染與浪費，是環境部積極努力的目標，也期待民眾都能實踐可用物資循環再利用。另，有鑒於這次活動在台南獲得熱烈迴響，他也希望積極促成每個縣市都舉辦二手物資募集活動。

台南市政府捐贈價值20萬元的大型貨櫃並畫上台南400意象，希望在台南400年不只是歡慶，也匯集愛心，將裝載著市民愛心物資運至非洲偏鄉，讓台南與世界接軌。貨櫃卸下物資後，將依當地需求改裝成教室、診所、教會或社區關懷點等公共設施，永存於當地使用。

副市長趙卿惠表示，環保局致力於推廣資源循環再利用並減少廢棄物，此次響應國際人道救援活動，特別購買了大型貨櫃，將裝載各方愛心送愛到非洲，除進行城市交流，更展現本市推動永續發展目標(SDGs)達成淨零永續目標的決心與行動力。

台南市環保局表示，舊鞋救命活動主要募集舊鞋等物資送至非洲偏鄉，預計募集1萬雙鞋子、2萬件舊衣及1萬個包包等物資送往非洲，活動至6月2日上午10點至下午3點在安平安億停車場收受物資，市民整理家中堪用的包覆性鞋子、春夏衣物和A4尺寸包包等3大類，物資僅能親送不收郵寄包裹，預計減少約27公噸廢棄物產生，同時援助非洲孩童及人民有鞋可穿，免受沙蚤之苦。

環境部長彭啟明（中）響應「舊鞋救命」，捐出自己的舊鞋和舊衣。記者吳淑玲／攝影
環境部長彭啟明（中）響應「舊鞋救命」，捐出自己的舊鞋和舊衣。記者吳淑玲／攝影
環境部長彭啟明（右六）響應「舊鞋救命」活動，後方為台南市政府捐助的貨櫃第一天就已經裝滿。記者吳淑玲／攝影
環境部長彭啟明（右六）響應「舊鞋救命」活動，後方為台南市政府捐助的貨櫃第一天就已經裝滿。記者吳淑玲／攝影
環境部長彭啟明（中）響應「舊鞋救命」並協助將舊鞋裝櫃。記者吳淑玲／攝影
環境部長彭啟明（中）響應「舊鞋救命」並協助將舊鞋裝櫃。記者吳淑玲／攝影
環境部長彭啟明（中）響應「舊鞋救命」並協助分類。記者吳淑玲／攝影
環境部長彭啟明（中）響應「舊鞋救命」並協助分類。記者吳淑玲／攝影
環境部長彭啟明（前排右三）響應「舊鞋救命」活動，長榮大學國際生也來協助當志工。記者吳淑玲／攝影
環境部長彭啟明（前排右三）響應「舊鞋救命」活動，長榮大學國際生也來協助當志工。記者吳淑玲／攝影

台南 貨櫃

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