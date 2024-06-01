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雲林攜手台大 「酸菜故鄉」廢水變肥料

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣長張麗善（中）、台大生命科學院長江伯倫（右）、大埤鄉長林森寶簽署合作備忘錄，解決廢水汙染沉痾。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（中）、台大生命科學院長江伯倫（右）、大埤鄉長林森寶簽署合作備忘錄，解決廢水汙染沉痾。記者蔡維斌／攝影

國內酸菜最大產地雲林縣大埤鄉，製造過程產生廢水及廢棄資材無法妥善再利用，縣長張麗善台大生命科學院長江伯倫、大埤鄉長林森寶，昨天共同簽署「大埤酸菜專業區剩餘資材資源再利用」合作備忘錄，透過台大協助，提供剩餘資材資源化技術，3方合作，解決多年環境汙染沉痾。

「酸菜故鄉」大埤鄉因酸菜製程產生廢水與菜渣處理不易，造成土地酸化、汙染溝渠，縣府委託台大進行廢水再利用研究，將含高鹽酸菜鹵水轉化為養殖肥料，有助藻類與貝類成長，讓囤積大量廢水菜渣大埤，去化廢料有突破性解決。

台大博士何勝惟指出，研究發現酸菜醃製鹵水雖高鹽度，但有機質含量高，含豐富營養鹽和金屬離子等特性，可用來調節養殖環境鹽度和液肥，實驗證明，鹵水可促進水生物繁殖功效，有利藻類和九孔等貝類成長。

張麗善說，大埤酸菜製程產生鹵水與菜渣含高鹽，排放造成土地酸化、水溝汙染，對環境、農作造成極大衝擊，成立專區處理，包括鹵水曝曬製成鹽磚養牛等方法，因成本高，廢水再利用仍未獲解決，感謝台大2年實驗轉化為養殖肥料，製成液肥或鹽的調解劑，讓廢材循環利用帶來突破性解決。林森寶說，這是歷史一刻，感謝為大埤解決數十年難題。

台大 張麗善

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