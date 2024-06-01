嘉市保留遺構 鐵路高架進度調整

鐵道局執行嘉市鐵路高架化工程（含嘉義站等3座車站），預定2025年底完工，去年嘉義站施工開挖地下室，發現距今116年的日治時期第一代轉車台，文資審議委員會議決指定古蹟，車站設計被迫調整，影響完工期程待估算。有議員指稱轉車台混凝土構造，主張移置避免影響通車期程；文化局說，文資審議合議制，移置將造成轉車台碎裂。

文化局說，日治時期轉車台遺構，是縱貫線鐵路日治明治41年（西元1908年）通車時期興建，是台灣現存最早的第一代轉車台遺構，比2020年台南出土第一代轉車台（僅餘原貌3分之1）完整度佳，文資審議委員表決8票同意現地保留，2票支持移地保留，連同驛事務室、車掌詰所，納入嘉義車站古蹟範圍。

議員孫貫志說，轉車台只是混凝土，文資委員表決是否具名？保留影響鐵路高架完工期程，對嘉市經濟發展衝擊很大；文化局長盧怡君表示，文資審議合議制，全程直播，轉車台指定古蹟是多數委員同意，移置會造成轉車台碎裂。

鐵道局中部工程分局說，嘉義車站地下室南側連續壁完成9成以上，北側因開挖碰上轉車台原地保留，正與工程顧問公司及建築師討論，如何因應調整規畫，對施工進度影響程度待評估，要與市府等單位協調後確定。

文化局說，日治時期的嘉義車站是台灣首座「三鐵共構」車站，含台鐵縱貫線、阿里山林業鐵路及糖鐵北港線，1933年車站改建，打造「折衷主義」建築風格，被譽為「全島第一摩登車站」，轉車台遺構見證當時嘉義繁榮，豐富鐵道文化資產。