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嘉縣「房價增所得沒增」 翁章梁：逐步建設

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁昨天議會施政報告，提出任內推動農工發展政績，但有議員質疑，嘉縣勞保投保人口數沒增加，家戶所得也是全台倒數，只有房屋買賣數急速增加，房價翻倍上漲，施政報告華麗詞藻不符民眾感受；翁章梁說，「努力推動產業轉型，我不是魔術師，沒辦法一朝一夕馬上改變。」

台積電先進封測廠進駐嘉科園區，5月動土，翁章梁報告產業發展成績，議員何子凡說，嘉縣平均家戶所得全台末段班，2022年89萬1498元，金額較上年度減少2萬5133元，在20個縣市排名第20名，首次淪為全台最窮縣市，家戶消費支出較上年度減少4.65%，且勞保投保人數近年維持約11萬人，並無顯著增加。

何子凡表示，內政部資料顯示嘉縣近4年買賣轉移房屋數量明顯增加，從330棟增到1324棟，每坪均價2021年11.7萬元，2023年24.9萬元，4年間漲幅高達113.16%，今年實價登錄創下每坪32萬元新高價，所得及就業人口未增加，房價就先上漲1至2倍。

翁章梁說，嘉縣先天條件適合農耕，長期發展農業需產業轉型，原先高齡化應流失更多勞動人口，但經長期布局轉型農工大縣，加上全球經濟情勢、中美貿易談判衝突等因素，逐步建設嘉科園區，他不是魔術師，改變不可能一朝一夕就完成。

翁章梁表示，台積電4月宣布CoWoS先進封裝廠進駐嘉科園區，行政院支持馬稠後產業園區建構半導體產業園中園，未來嘉縣在「南部高科技S廊帶」將扮演重要角色；另華泰名品城也插旗高鐵特區，設大型Outlet，能帶動更多就業機會。

何子凡 翁章梁

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