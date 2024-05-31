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官田菱角粽風味鮮10年沒漲價 回饋消費者端節後再調價

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
胡正成、賴明美夫妻用台南官田特產菱角研發菱角粽，在農會輔導下成立「田媽媽菱成粽藝坊」已有18年之久。記者莊曜聰／攝影
胡正成、賴明美夫妻用台南官田特產菱角研發菱角粽，在農會輔導下成立「田媽媽菱成粽藝坊」已有18年之久。記者莊曜聰／攝影

台南官田區農會輔導的「田媽媽菱成粽藝坊」以在地農產做餡料包粽，菱角、蓮子粽多年來做出口碑，每年到端午節前訂單總是應接不暇，幾乎天天都在綁粽，但近年來原物料成本大增，可說是翻倍漲，像是鹹蛋黃每年都漲2元、今年單顆已經8塊半，相當驚人，業者胡正成、賴明美夫妻說已經10年沒調整價格，實在吃不消，下半年預計將調整價格。

「田媽媽菱成粽藝坊」已經有18年歷史，但算上胡正成、賴明美實際做出菱角粽的時間，已經整整24個年頭，他們用自家種植的菱角研發出菱角五穀粽、菱角五穀蓮子素粽、傳統菱角蛋黃粽、土豆素粽等，還用大灶燒龍眼木、荔枝木煮粽子，風味獨特。

胡正成說，官田是菱角故鄉，農民種植的有四角菱、綠二角菱、紅二角菱等種類，他嘗試後發現紅二角菱口感最適合，但產季已過端午節，因此在自家1分地種植，採收後馬上剝殼冷凍保鮮，等到消費者訂購再拿來包粽，炊煮後綿密口感特別好吃。

賴明美表示，除了原物料一直上漲，農村人力老化也是問題，早期粽藝坊成立時還有5、6人的「媽媽隊」，但變成阿嬤後陸續退休，現在就剩下她們夫妻檔還在打拚，平日一周包一次，每逢端午前訂單暴增，以近期為例，每天至少都要包超過200顆，相當累人，但還是會持續做下去，也配合農會開發新品，未來打算開發蕎麥粽，讓消費者有更多選擇。

賴正成、胡明美用荔枝木、龍眼木燒大灶煮粽子，今年訂單滿檔，僅接受現場購買。記者莊曜聰／攝影
賴正成、胡明美用荔枝木、龍眼木燒大灶煮粽子，今年訂單滿檔，僅接受現場購買。記者莊曜聰／攝影
「田媽媽菱成粽藝坊」的菱角粽料多實在，每顆都包著胡家夫妻自家種植的菱角。記者莊曜聰／攝影
「田媽媽菱成粽藝坊」的菱角粽料多實在，每顆都包著胡家夫妻自家種植的菱角。記者莊曜聰／攝影
「田媽媽菱成粽藝坊」菱角粽10年沒漲價，但不敵原物料持續上揚，下半年預計將調整售價。記者莊曜聰／攝影
「田媽媽菱成粽藝坊」菱角粽10年沒漲價，但不敵原物料持續上揚，下半年預計將調整售價。記者莊曜聰／攝影

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